दीपिका मांगती रह गईं 8 घंटे की शिफ्ट, ‘पुराने प्यार’ की बीवी नाक के नीचे से निकाल ले गई फिल्म!
Deepika Paudkone Kalki 2898 AD Sequel: दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड ने फिल्म इंडस्ट्री में बहस छेड़ दी है. जहां दीपिका एक तरफ मोर्चा लेकर खड़ी हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराने प्यार की बीवी फिल्म में रिप्लेस करने की तैयारियां कर चुकी है.
कौन करेगा दीपिका को रिप्लेस?
कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने सितंबर 2025 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर बताया था कि दीपिका पादुकोण सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. कल्कि के सीक्वल से दीपिका के बाहर होने के बाद अनकही-सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी. जिसके बाद हर किसी को इंतजार बना हुआ है कि आखिर दीपिका की जगह मेकर्स किसे लेकर आएंगे. वहीं, अब जो नाम सामने आ रहा है वह खास हैरान करने वाला नहीं है.
कल्कि में सुमति का रोल करेंगी आलिया?
जी हां, कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में सुमति के रोल के लिए दीपिका की जगह आलिया भट्ट को भी कास्ट किया जा सकता है. लेट्स सिनेमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कल्कि के दूसरे पार्ट में सुमति के किरदार के लिए आलिया को टॉप च्वाइस माना गया है.
अभी नहीं है कंफर्म
हालांकि, मेकर्स ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. लेकिन, रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि मेकर्स जरूर आलिया से बात कर रहे हैं.
दीपिका की रिप्लेसमेंट हैं आलिया!
दीपिका अपने 18 साल के फिल्मी करियर में कई बॉलीवुड फिल्म मेकर्स और बैनर्स के साथ काम कर चुकी हैं. लेकिन, अगर ट्रेंड को ध्यान से देखा जाए तो किसी समय दीपिका के साथ काम करने वाले मेकर्स की च्वाइस अब आलिया भट्ट बनती जा रही हैं.
भंसाली की फेवरेट
एक समय था जब दीपिका ने बैक-टू-बैक संजय लीला भंसाली की फिल्में की हैं. राम लीला से लेकर पद्मावत तक, जैसी कमाल फिल्मों में दीपिका नजर आई थीं. लेकिन, अब लंबे समय से भंसाली की फिल्मों से दीपिका दूर हैं और आलिया एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रही हैं.
ब्रांड्स की च्वाइस
जींस के कपड़ों के एक ब्रैंड की एंबेसडर पहले दीपिका पादुकोण हुआ करती थीं. लेकिन, अब दीपिका उस ब्रैंड के एड में नजर नहीं आ रही हैं और उनकी जगह आलिया अपना स्टाइल दिखाती नजर आ रही हैं.
बैक-टू-बैक फिसल रहीं फिल्में
पहले अनकहे शब्दों और बिना कंट्रोवर्सी के दीपिका रिप्लेस हो रही थीं. वहीं, अब यह खुलकर सामने आ रहा है. स्पिरिट और कल्कि के सीक्वल से बाहर होने पर दीपिका की साख को कहीं न कहीं नुकसान जरूर हुआ है.
दीपिका की अपकमिंग फिल्में
दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस स्पिरिट और कल्कि से बाहर होने के बाद शाहरुख खान के साथ किंग की शूटिंग कर रही हैं. इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर दी थी. किंग के अलावा दीपिका के पास एटली और अल्लू अर्जुन की एक फिल्म है.