दीपिका मांगती रह गईं 8 घंटे की शिफ्ट, ‘पुराने प्यार’ की बीवी नाक के नीचे से निकाल ले गई फिल्म!

कौन करेगा दीपिका को रिप्लेस?

कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने सितंबर 2025 में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर बताया था कि दीपिका पादुकोण सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. कल्कि के सीक्वल से दीपिका के बाहर होने के बाद अनकही-सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी. जिसके बाद हर किसी को इंतजार बना हुआ है कि आखिर दीपिका की जगह मेकर्स किसे लेकर आएंगे. वहीं, अब जो नाम सामने आ रहा है वह खास हैरान करने वाला नहीं है.