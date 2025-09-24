बॉलीवुड में भद्द पिटी तो अब हॉलीवुड निकलीं दीपिका? शाहरुख के बाद अब इस सुपरस्टार के भरोसे करियर!
Deepika Padukone New Movie: पहले स्पिरिट और फिर कल्कि 2898 एडी से बाहर होने की कंट्रोवर्सी के बीच दीपिका पादुकोण के हाथ जैकपॉट लगने की खबरें आ रही हैं. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस शाहरुख के बाद एक बड़े हॉलीवुड स्टार के साथ नजर आएंगी.
दीपिका पादुकोण के हाथ लगा जैकपॉट!
दीपिका पादुकोण एक के बाद एक फिल्मों से बाहर हो रही हैं. ऐसे में उनका बॉलीवुड में कितना और कैसा करियर बचा है इसपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. इन्हीं सवालों के बीच ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि दीपिका 9 साल के बाद एक बार फिर हॉलीवुड फिल्म में नजर आ सकती हैं.
विन डीजल के साथ आ सकती हैं नजर
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका पादुकोण की अगली हॉलीवुड फिल्म सुपरस्टार विन डीजल के साथ हो सकती है. जी हां, ऐसी चर्चा है कि दीपिका और विन डीजल साथ में XXX फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं.
क्यों उठी अफवाह?
हॉलीवुड सुपरस्टार विन डीजल ने खुद हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था. इस पोस्ट के बाद फिल्मी फैंस का ऐसा मानना है कि XXX की अगली किस्त में दीपिका नजर आने वाली हैं.
क्या था विन डीजल का पोस्ट?
दरअसल, हॉलीवुड स्टार विन डीजल ने पोस्ट में XXX के नए पार्ट की तरफ इशारा किया था. जिसमें फिल्मी फैंस ने यह भी इशारा पकड़ा है कि शूटिंग मुंबई में हो सकती है. विन ने पोस्ट में लिखा था, शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसी आइकॉनिक कहानियां जो डीप इमोशन्स से जुड़ी हैं. एक ग्लोबल ऑडियंस जो इस आर्टिस्ट की लाइफ का आशीर्वाद है.
मुंबई में हो सकती है शूटिंग
विन ने अपने पोस्ट में आगे यह बताया था, आर्बर किंग में ग्रूट की वापसी, कुख्यात न्यूयॉर्क डिटेक्टिव, कौल्डर्स ओथ, मुंबई में जेंडर का अगला साहसिक काम, लॉस एंजिल्स में स्ट्रीट रेसर्स से मिलना.
क्या दीपिका बनेंगी हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा?
बता दें, विन डीजल ने साफ तौर पर दीपिका पादुकोण का इस पोस्ट में कोई जिक्र नहीं किया है. लेकिन, फिल्मी फैंस ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि दीपिका हॉलीवुड फिल्म का हिस्सा होंगी.
विन डीजल के साथ कर चुकी हैं काम
दीपिका पादुकोण और विन डीजल XXX: Return of Xander Cage में साथ नजर आ चुके हैं. इस फिल्म से दीपिका ने हॉलीवुड में कदम रखा था. दीपिका की केमेस्ट्री हॉलीवुड स्टार के साथ खूब पसंद की गई थी.
कल्कि और स्पिरिट से हुईं बाहर
साल 2025 में दीपिका पादुकोण दो बड़ी फिल्मों से बाहर हो चुकी हैं. जिसमें पहली प्रभास स्टारर स्पिरिट थी और दूसरी कल्कि 2898 एडी का सीक्वल है. दोनों ही फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दीपिका को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया था.