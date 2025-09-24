बॉलीवुड में भद्द पिटी तो अब हॉलीवुड निकलीं दीपिका? शाहरुख के बाद अब इस सुपरस्टार के भरोसे करियर!

क्या था विन डीजल का पोस्ट?

दरअसल, हॉलीवुड स्टार विन डीजल ने पोस्ट में XXX के नए पार्ट की तरफ इशारा किया था. जिसमें फिल्मी फैंस ने यह भी इशारा पकड़ा है कि शूटिंग मुंबई में हो सकती है. विन ने पोस्ट में लिखा था, शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसी आइकॉनिक कहानियां जो डीप इमोशन्स से जुड़ी हैं. एक ग्लोबल ऑडियंस जो इस आर्टिस्ट की लाइफ का आशीर्वाद है.