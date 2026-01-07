  • Home>
रणवीर सिंह की बीवी निकली रजनीकांत! सिर्फ एक्टिंग ही नहीं इन कामों में भी है माहिर

Deepika Padukone Lifestyle:  दीपिका पादुकोण एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं. हाल ही में एक्ट्रेस का जन्मदिन गया है, लोग उनकी एक झलक के काफी दिवाने रहते हैं. आइए जानते हैं लाइफस्टाइल से लेकर फिल्म डेब्यू तक सबकुछ.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 7, 2026 1:44:15 PM IST

deepika padukone - Photo Gallery
1/7

बैडमिंटन से लेकर बॉलीवुड तक

बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण की बेटी, दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले खेल से मॉडलिंग की ओर रुख किया.

deepika padukone 1 - Photo Gallery
2/7

बॉलीवुड डेब्यू

दीपिका पादुकोण ने फिल्म ओम शांति ओम से डेब्यू किया था और फिर वहीं से वो काफी फेमस हो गईं.

deepika padukone 2 - Photo Gallery
3/7

दीपिका पादुकोण शानदार एक्ट्रेस

दीपिका पादुकोण ने पीकू से लेकर पद्मावत तक कई फिल्में की हैं और शानदार रोल्स निभाए हैं.

रणवीर सिंह की बीवी निकली रजनीकांत! सिर्फ एक्टिंग ही नहीं इन कामों में भी है माहिर - Photo Gallery
4/7

ग्लोबल स्टार

दीपिका ग्लोबल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं. साथ ही वो ग्लोबल लक्जरी ब्रांडों के साथ सहयोग भी करती हैं.

deepika padukone 4 - Photo Gallery
5/7

मेंटल हेल्थ एडवोकेट

दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए द लिव लव लाफ फाउंडेशन की स्थापना की.

deepika padukone 5 - Photo Gallery
6/7

दीपिका पादुकोण फिटनेस

दीपिका पादुकोण एक शानदार लाइफ जीती है. वो अपने दिन की शुरूआत योगा से करती है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर एक चीज का ध्यान रखती हैं.

deepika padukone 6 - Photo Gallery
7/7

दीपिका पादुकोण लाइफस्टाइल

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का ड्रेसिंग सेंस बेहद कमाल का है. काफी लोग उन्हें फॉलो करते है. एक्ट्रेस के पास शानदार कार और आलिशान घर है.

