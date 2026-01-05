Deepika Padukone: रणवीर से पहले कितने लड़कों को ‘डेट’ कर चुकी हैं दीपिका, Handsome Hunks की लिस्ट देख फटी रह जाएंगी आंखें

Deepika Padukone Ex List: दीपिका पादुकोण को हर कोई जानता है. वहीं ये एक्ट्रेस हर किसी के मन में बस्ती हैं और अपनी एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बनाया हुआ है. हर कोई जानता है कि दीपिका ने सुपरस्टार रणवीर सिंह से शादी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह से पहले दीपिका कई बड़े चेहरों को डेट कर चुकी हैं. पिछले कुछ सालों में उन्हें लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स, मॉडल्स और दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ देखा गया है, लेकिन दीपिका पादुकोण ने कई सालों तक डेटिंग करने के बाद 2018 में अपने साथी एक्टर और को-स्टार रणवीर सिंह से शादी कर ली.