  Deepika Padukone: रणवीर से पहले कितने लड़कों को 'डेट' कर चुकी हैं दीपिका, Handsome Hunks की लिस्ट देख फटी रह जाएंगी आंखें

Deepika Padukone: रणवीर से पहले कितने लड़कों को ‘डेट’ कर चुकी हैं दीपिका, Handsome Hunks की लिस्ट देख फटी रह जाएंगी आंखें

Deepika Padukone Ex List: दीपिका पादुकोण को हर कोई जानता है. वहीं ये एक्ट्रेस हर किसी के मन में बस्ती हैं और अपनी एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बनाया हुआ है. हर कोई जानता है कि दीपिका ने सुपरस्टार रणवीर सिंह से शादी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह से पहले दीपिका कई बड़े चेहरों को डेट कर चुकी हैं. पिछले कुछ सालों में उन्हें लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स, मॉडल्स और दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ देखा गया है, लेकिन दीपिका पादुकोण ने कई सालों तक डेटिंग करने के बाद 2018 में अपने साथी एक्टर और को-स्टार रणवीर सिंह से शादी कर ली. 


By: Heena Khan | Published: January 5, 2026 12:10:58 PM IST

Deepika Padukone: रणवीर से पहले कितने लड़कों को ‘डेट’ कर चुकी हैं दीपिका, Handsome Hunks की लिस्ट देख फटी रह जाएंगी आंखें - Photo Gallery
मुज़म्मिल इब्राहिम

मुज़म्मिल इब्राहिम, जो एक बॉलीवुड एक्टर और मॉडल हैं और फिल्म धोखा और हिट सीरीज़ स्पेशल ऑप्स में काम करने के लिए जाने जाते हैं, 2000 के दशक की शुरुआत में पादुकोण के बॉयफ्रेंड थे. 2012 में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने अपने पुराने रिश्ते के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, "मैं दीपिका के बारे में बात नहीं करना चाहता. मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ... मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता."

उपेन पटेल

उपेन पटेल एक बॉलीवुड एक्टर हैं जो बिग बॉस 8 और MTV लव स्कूल जैसे कई इंडियन रियलिटी टीवी शो में भी नज़र आ चुके हैं. हालांकि प्रेस में पटेल को कभी पादुकोण का बॉयफ्रेंड कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन उनके साथ किए गए एक अब-आइकॉनिक फोटोशूट के बाद एक छोटे से रोमांटिक अफेयर की अफवाहें उड़ी थीं.

निहार पांड्या

बिजनेसमैन, एक्टर और मॉडल निहार पांड्या ने दीपिका पादुकोण को तब तीन साल तक डेट किया था, जब उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू नहीं किया था और आज की तरह स्टार नहीं बनी थीं. यह रिश्ता अच्छे नोट पर खत्म हुआ था. पांड्या अब भारतीय सिंगर नीति मोहन से शादीशुदा हैं.

एम.एस. धोनी

एम.एस. धोनी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर्स में से एक के तौर पर जाने जाते हैं. धोनी के दीपिका पादुकोण पर क्रश होने की बात मानने के बाद से सालों से धोनी और पादुकोण के कथित पुराने रिश्ते के बारे में अफवाहें थीं, लेकिन उन्होंने पादुकोण का बॉयफ्रेंड होने से इनकार किया है.

युवराज सिंह

युवराज सिंह एक पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्होंने लगभग दो दशकों तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वनडे इंटरनेशनल मैच खेले. उन्होंने 2019 में क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की. उनका पादुकोण के साथ एक छोटा सा रिश्ता था, लेकिन यह कभी गंभीर नहीं हुआ. द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा, "हमने एक-दूसरे के साथ इतना समय नहीं बिताया कि यह जान सकें कि यह रिश्ता लंबा चलेगा या नहीं... वो आगे बढ़ गईं और मैं भी."

सिद्धार्थ माल्या

बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे और अमेरिकन एक्टर सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका पादुकोण के बॉलीवुड करियर की शुरुआत में उन्हें डेट किया था. इस जोड़ी को अक्सर रेस्टोरेंट और IPL मैचों में एक साथ देखा जाता था. इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, पादुकोण ने माल्या के खराब बर्ताव को इस रिश्ते के खत्म होने की वजह बताया था.

रणबीर कपूर

रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स में से एक हैं, और उन्होंने सात फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते हैं. कपूर और पादुकोण ने 2007 से 2009 के बीच लगभग दो साल तक एक-दूसरे को डेट किया. ब्रेकअप के समय चीटिंग की अफवाहें फैलीं, जिसमें कहा गया कि कपूर ने ब्रिटिश एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ पादुकोण को धोखा दिया था.'

