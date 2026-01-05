Happy Birthday Deepika Padukone: ग्लैमर से सुपरहिट करियर तक! कैसे बॉलीवुड सुपरस्टार बनीं मेंटल हेल्थ वॉरियर?
Happy Birthday Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर में तमाम हिट फिल्में दी हैं और वो अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. एक्ट्रेस आज अपना जन्मदिन मना रही हैं.
शुरुआती जीवन
दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन में हुआ. उनकी परवरिश बेंगलुरु में हुई. उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं.
खेल से करियर की शुरुआत
दीपिका पहले राष्ट्रीय लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी थीं, बाद में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा.
मॉडलिंग में पहचान
किंगफिशर कैलेंडर और बड़े फैशन विज्ञापनों से दीपिका एक फेमस मॉडल बन गईं.
बॉलीवुड में डेब्यू
2007 में फिल्म ओम शांति ओम से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की. ये फिल्म बहुत हिट हुई.
अभिनय में सफलता
कॉकटेल, पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया.
अंतरराष्ट्रीय पहचान
दीपिका ने हॉलीवुड फिल्म xXx: Return of Xander Cage में भी काम किया और विदेशों में भारत का नाम रोशन किया.
मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात
2015 में उन्होंने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की और लोगों को जागरूक किया और बताया कि अपनी लड़ाई से आपको खुद ही लड़ना है.
लाइव लव लाफ फाउंडेशन
उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए Live Love Laugh Foundation की शुरुआत की.
मां बनने की खुशी
दीपिका और रणवीर सिंह ने 2024 में बेटी दुआ का स्वागत किया और एक नया जीवन अध्याय शुरू किया.