शेयरखान की टॉप पिक्स: दिसंबर में रिटर्न मशीन बन सकते हैं ये 5 स्टॉक्स

शेयर मार्केट आज एक दिन में 26,300 के पार जाकर अब तक का नया हाई लेवल छू गया. मार्केट में तेज़ी के मुख्य कारणों में दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की बहुत ज़्यादा संभावना शामिल है. अगले हफ़्ते RBI साल की अपनी फ़ाइनल मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करेगा और रेट कट की उम्मीद है. शेयरखान ने दिसंबर के लिए पांच स्टॉक चुने हैं और पोज़िशनल खरीदारी की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि निफ्टी की निचली लिमिट 26,900 रेंज में है और ऊपरी लिमिट 26,600 रेंज में है। पोज़िशनल ट्रेडर्स को इन लेवल को ध्यान में रखना चाहिए.