शेयरखान की टॉप पिक्स: दिसंबर में रिटर्न मशीन बन सकते हैं ये 5 स्टॉक्स
शेयर मार्केट आज एक दिन में 26,300 के पार जाकर अब तक का नया हाई लेवल छू गया. मार्केट में तेज़ी के मुख्य कारणों में दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की बहुत ज़्यादा संभावना शामिल है. अगले हफ़्ते RBI साल की अपनी फ़ाइनल मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करेगा और रेट कट की उम्मीद है. शेयरखान ने दिसंबर के लिए पांच स्टॉक चुने हैं और पोज़िशनल खरीदारी की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि निफ्टी की निचली लिमिट 26,900 रेंज में है और ऊपरी लिमिट 26,600 रेंज में है। पोज़िशनल ट्रेडर्स को इन लेवल को ध्यान में रखना चाहिए.
एक्सिस बैंक
पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक्सिस बैंक के शेयर 1,290 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. इस स्टॉक के लिए 1,265-1,280 रुपए की बाइंग रेंज तय की गई है जहां इन्वेस्टर धीरे-धीरे पोजीशन बना सकते हैं. अपट्रेंड होने पर पहला टारगेट 1,355 रुपए और दूसरा टारगेट 1,380 रुपए है. ट्रेंड रिवर्सल होने पर,1,227 रुपए पर स्टॉप लॉस की सलाह दी जाती है.
भारत फोर्ज
पिछले सेशन में भारत फोर्ज का क्लोजिंग प्राइस (CMP) 1,432 रुपये था. स्टॉक के लिए 1,415-1,430 रुपये की बाय रेंज बताई गई है और किसी भी गिरावट पर खरीदारी हो सकती है. ऊपर की तरफ पहला टारगेट 1,511 रुपये और दूसरा टारगेट 1,539 रुपये है. ट्रेंड बदलने पर, 1,368 रुपये पर स्टॉपलॉस लगाना चाहिए.
एचडीएफसी बैंक
HDFC बैंक का CMP 1003 रुपये है जो वह लेवल है जिस पर स्टॉक पिछले सेशन में बंद हुआ था. ब्रोकरेज ने 990-1000 रुपये की बाइंग रेंज तय की है. अगर अपट्रेंड जारी रहता है तो 1058 रुपये और 1078 रुपये का टारगेट दिया गया है. ट्रेंड रिवर्सल के मामले में रिस्क को कम करने के लिए 958 रुपये का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया जाता है.
संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल
संवर्धन मद्रासन इंटरनेशनल का पिछला क्लोजिंग प्राइस 111 रुपये था. स्टॉक के लिए 110 रुपये - 112 रुपये की बाय रेंज तय की गई है जहां छोटे लेवल पर एंट्री की जा सकती हैं. ऊपर की तरफ पहला टारगेट 118 रुपये और दूसरा टारगेट 120 रुपये है. नीचे की तरफ स्टॉपलॉस 107 रुपये है.
विप्रो
IT की बड़ी कंपनी विप्रो लिमिटेड का स्टॉक पिछले ट्रेडिंग सेशन में 250 रुपये पर बंद हुआ. इस स्टॉक के लिए 243-247 रुपये की बाय रेंज दी गई है जिसके अंदर शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स पोजीशन ले सकते हैं. अपट्रेंड होने पर पहला टारगेट 260 रुपये और दूसरा टारगेट 265 रुपये है. अगर ट्रेंड नेगेटिव होता है तो 235 रुपये पर स्टॉपलॉस लगाना चाहिए.
डिस्क्लेमर
