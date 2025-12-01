दिसंबर 2025 में धमाका: स्मार्टफोन मार्केट में आएंगे गजब के फोन, जानें कब कौन सा फोन होगा लॉन्च?

December 2025 Smartphone Launches Expected: दिसंबर 2025 स्मार्टफोन लॉन्च के लिए बेहद व्यस्त महीना साबित होने वाला है. Vivo, OnePlus, Samsung, Realme और Xiaomi जैसी बड़ी कंपनियां अपने नए फ्लैगशिप और बजट डिवाइस पेश करने के लिए तैयार हैं. इस महीने कई इनोवेटिव फीचर्स और लंबे समय से प्रतीक्षित लॉन्च देखने को मिलेंगे.