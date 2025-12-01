  • Home>
  • दिसंबर 2025 में धमाका: स्मार्टफोन मार्केट में आएंगे गजब के फोन, जानें कब कौन सा फोन होगा लॉन्च?

दिसंबर 2025 में धमाका: स्मार्टफोन मार्केट में आएंगे गजब के फोन, जानें कब कौन सा फोन होगा लॉन्च?

December 2025 Smartphone Launches Expected: दिसंबर 2025 स्मार्टफोन लॉन्च के लिए बेहद व्यस्त महीना साबित होने वाला है. Vivo, OnePlus, Samsung, Realme और Xiaomi जैसी बड़ी कंपनियां अपने नए फ्लैगशिप और बजट डिवाइस पेश करने के लिए तैयार हैं. इस महीने कई इनोवेटिव फीचर्स और लंबे समय से प्रतीक्षित लॉन्च देखने को मिलेंगे.


By: sanskritij jaipuria | Published: December 1, 2025 10:20:09 AM IST

दिसंबर 2025 स्मार्टफोन लॉन्च

दिसंबर 2025 में OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने नए लॉन्च की पुष्टि कर दी है, जिससे ये महीना काफी रोमांचक होने वाला है.

Vivo X300 सीरीज की शुरुआत

Vivo अपनी X300 सीरीज को 2 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च करेगी. इसमें X300 और X300 Pro शामिल होंगे, जिनमें स्क्रीन साइज और कैमरा सिस्टम मुख्य अंतर होंगे.

बजट सेगमेंट में Redmi 15C का आगमन

Redmi 15C को 3 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा. ये डुअल रियर कैमरा सिस्टम के साथ आएगा और इसकी कीमत लगभग ₹12,500 होने की उम्मीद है.

Realme P4X: गेमर्स के लिए खास

Realme का P4X स्मार्टफोन 4 दिसंबर 2025 को लॉन्च होगा. इसमें 144Hz डिस्प्ले, 7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ वजनदार फीचर्स होंगे.

Realme P4X में दमदार कूलिंग सिस्टम

P4X में वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा, जो गेमिंग और लंबी अवधि के उपयोग को और बेहतर बनाएगा.

Samsung Galaxy TriFold: पहला ट्राई-फोल्ड फोन

Samsung अपना Galaxy Z TriFold डिवाइस पेश करने जा रहा है, जिसमें 6.5-इंच कवर डिस्प्ले और खुलने पर 10-इंच की स्क्रीन मिलेगी. यह पहला ट्राई-फोल्ड Galaxy डिवाइस होगा.

Galaxy TriFold के कैमरा और बैटरी फीचर्स

इस डिवाइस में 200MP का मेन कैमरा और 5,437mAh बैटरी होने की उम्मीद है. इसका लॉन्च 5 दिसंबर 2025 को संभावित है.

OnePlus 15R का भारत में लॉन्च

OnePlus 15R 17 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगा. ये Ace 6T का रीब्रांडेड मॉडल माना जा रहा है. इसमें IP66, IP68 और IP69K जैसी कई रेटिंग्स तथा OxygenOS 16 मिलने की उम्मीद है.

Tags:
December 2025 Smartphone Launches ExpectedOnePlus 15R India launchVivo X300 Series India price
