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मुंबई से दूर ‘रामायण’ की सीता ने खरीदा करोड़ों का फॉर्महाउस, बेटियों से रखवाई नींव… अब करेंगी ये खास काम

Debina Bonnerjee Farmhouse: टीवी एक्ट्रेस होने के अलावा, देबिना बनर्जी एक जानी-मानी यूट्यूबर भी हैं. अपने व्लॉग्स के जरिए, वह अपने फैंस के साथ रेगुलरली छोटी से छोटी अपडेट्स भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही के एक व्लॉग में, देबिना ने बताया कि दो साल पहले, उन्होंने मुंबई से दूर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था. उस समय, उनकी बेटियां दिविशा और लियाना दो साल की थीं. अब जब देबिना की बेटियां चार साल की हो गई हैं, तो उन्होंने तय किया कि अब उस जमीन पर कुछ करने का समय आ गया है. देबिना ने कहा कि मैं उस ज़मीन पर अपनी बेटियों के लिए एक फार्महाउस बनाने जा रही हूं.

By: Shristi S | Published: May 17, 2026 8:29:16 PM IST

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देबिना बनर्जी ने अपने फार्म हाउस की दिखाई झलक - Photo Gallery
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देबिना बनर्जी ने अपने फार्म हाउस की दिखाई झलक

अपने फार्महाउस की एक झलक दिखाते हुए, देबिना ने बताया कि मैं यहां ऑर्गेनिक फल और सब्ज़ियां उगाऊंगी और उन्हें मुंबई ले जाऊंगी. आप लोग मुझसे कुछ सब्ज़ियां जरूर मांगना.

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देबिना बनर्जी ने फार्महाउस कंस्ट्रक्शन के लिए बेटियों से करवाई पूजा

एक्ट्रेस ने अपनी बेटियों से पूजा करवाकर फार्महाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया. देबिना की बेटी ने नारियल फोड़कर फार्महाउस की नींव रखी.

फार्महाउस में खेती करेंगी देबीन बनर्जी - Photo Gallery
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फार्महाउस में खेती करेंगी देबीन बनर्जी

देबिना ने कहा कि मैं फार्महाउस पर खेती करूंगी, और अपनी बेटियों को भी सिखाऊंगी. मैं उन्हें शुद्ध, बिना मिलावट वाला खाना खिलाना चाहती हूं.

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देेबिना बनर्जी ने फार्महाउस बनाने की बताई वजह

एक्ट्रेस ने फार्महाउस बनाने के पीछे की वजह बताई कि मैं यह फार्महाउस इसलिए बना रही हूं ताकि खेती के जरिए, मैं प्रकृति के करीब रह सकूं. आज सोना महंगा है; कल ऑक्सीजन महंगी होगी.

देेबिना बनर्जी फार्महाउस को लेकर काफी उत्साहित - Photo Gallery
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देेबिना बनर्जी फार्महाउस को लेकर काफी उत्साहित

देबिना अपने फार्महाउस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. इस जगह से पहाड़ों का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है. एक्ट्रेस का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि उनकी बेटियाँ फार्महाउस पर समय बिताएँ और प्रकृति की अहमियत को समझें.

फैंस ने देबिना से काफी प्रभावित हुए - Photo Gallery
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फैंस ने देबिना से काफी प्रभावित हुए

फैंस देबिना के अपनी बेटियों की परवरिश और भविष्य को लेकर सोचे-समझे नजरिए से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. उन्होंने न सिर्फ़ एक बेहतरीन मां होने के लिए देबिना की तारीफ़ की, बल्कि उन्हें एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बताया.

देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी की शादी - Photo Gallery
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देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी की शादी

2006 में, गुरमीत और देबिना ने पहली बार शादी की, और इस बात को अपने परिवारों से छिपाकर रखा. जब आखिरकार उनके परिवारों को इस शादी के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मनाया और 2011 में एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए. शादी की सभी रस्में उनके परिवारों की मौजूदगी में पूरी की गईं.

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देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी की दो बेटियां

देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी की दो बेटियां हैं. उनकी बड़ी बेटी, लियाना चौधरी, का जन्म 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, और उनकी छोटी बेटी, दिविशा चौधरी, का जन्म 11 नवंबर 2022 को हुआ था.

Tags:
Debina BonnerjeeGurmeet Choudhary
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