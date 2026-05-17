मुंबई से दूर ‘रामायण’ की सीता ने खरीदा करोड़ों का फॉर्महाउस, बेटियों से रखवाई नींव… अब करेंगी ये खास काम

Debina Bonnerjee Farmhouse: टीवी एक्ट्रेस होने के अलावा, देबिना बनर्जी एक जानी-मानी यूट्यूबर भी हैं. अपने व्लॉग्स के जरिए, वह अपने फैंस के साथ रेगुलरली छोटी से छोटी अपडेट्स भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही के एक व्लॉग में, देबिना ने बताया कि दो साल पहले, उन्होंने मुंबई से दूर एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था. उस समय, उनकी बेटियां दिविशा और लियाना दो साल की थीं. अब जब देबिना की बेटियां चार साल की हो गई हैं, तो उन्होंने तय किया कि अब उस जमीन पर कुछ करने का समय आ गया है. देबिना ने कहा कि मैं उस ज़मीन पर अपनी बेटियों के लिए एक फार्महाउस बनाने जा रही हूं.