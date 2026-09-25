Debina Gurmeet Third Baby: दो बेटियों के बाद अब… क्या तीसरी बार मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस? थर्ड बेबी की न्यूज से चौंके गुरमीत!
Debina Gurmeet Third Baby: रामायण से मशहूर हुए देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने फैन्स के साथ एक ऐसी गुड न्यूज शेयर की, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए लगा कि कपल अपने तीसरे बच्चे का स्वागत करने वाला है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट कुछ और ही था. ऐसे में चलिए जाने कि कपल अपना तीसरा बेबी किसे बता रहे है और इस खास एलान के दौरान कपल भावुक क्यों हो गए?
टीवी के पॉपुलर कपल हैं देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी
देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल हैं. दोनों सोशल मीडिया और अपने व्लॉग्स के जरिए लगातार फैन्स से जुड़े रहते हैं. दोनों को रामायण से घर-घर में पहचान मिली, जिसमें कपल ने रील लाइफ राम-सीता का किरदार निभाया था. जिसके बाद अब दोनों ने शादी कर ली. कपल की दो बेटियां हैं लियाना और दिविशा.
देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने शेयर की तीसरे बेबी की गुड न्यूज?
हाल ही में कपल ने फैन्स के साथ एक नई खुशखबरी शेयर की. देबिना ने कहा कि वे अपने तीसरे बेबी के साथ आ रहे हैं. उनकी यह बात सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि कपल परिवार में नए सदस्य के आने की घोषणा कर रहा है.
एक्टर गुरमीत का रिएक्शन हुए वायरल
देबिना की बात सुनकर गुरमीत का रिएक्शन काफी मजेदार रहा. वह कॉफी पी रहे थे और खबर सुनते ही उनके मुंह के कॉफी बाहर निकल गई. इसके बाद उन्होंने देबिना को बधाई दी. देबिना ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि बधाई तुम्हें भी.
देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने किया असली गुड न्यूज का खुलासा
इसके बाद कपल ने बताया कि उनका तीसरा बेबी कोई बच्चा नहीं, बल्कि उनका नया प्रोडक्शन हाउस है. देबिना और गुरमीत ने मिलकर इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआता की है, जिसका नाम 'देबगुरू' रखा गया है. यह नाम दोनों के नामों को जोड़कर बनाया गया है.
देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने प्रोडक्शन हाउस को क्यों कहा 'बेबी'?
देबिना ने बताया कि यह प्रोडक्शन हाउस उनके लिए किसी बच्चे से कम नहीं है. जिस तरह वे अपने बच्चों के लिए फैन्स से प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं, उसी तरह वे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए भी लोगों का प्यार चाहते हैं. इसी वजह से दोनों ने इसे अपना 'तीसरा बेबी' कहा.
गुरमीत की फिल्म से होगी नई शुरुआत
देबगुरू के जरिए कपल अपने प्रोडक्शन वेंचर को आगे बढ़ाएगा. देबिना ने बताया कि गुरमीत चौधरी की आने वाली फिल्म तुम मेरे हो को ट्रेलक देबगुरू के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म का टीजर पहले ही सामने आ चुका है.
भावुक हुए देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी
नई शुरुआत की जानकारी फैन्स के साथ शेयर करते हुए देबिना और गुरमीत भावुक हो गए. दोनों ने अपने चाहने वालों से देबगुरू को भी उसी तरह प्यार और आशीर्वात देने की अपील की, जैसा वे उनके परिवार और बच्चों को देते आए हैं. यानी तीसरे बच्चे की खबर असल में कपल के नए प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत थी.