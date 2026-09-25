Debina Gurmeet Third Baby: दो बेटियों के बाद अब… क्या तीसरी बार मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस? थर्ड बेबी की न्यूज से चौंके गुरमीत!

Debina Gurmeet Third Baby: रामायण से मशहूर हुए देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने फैन्स के साथ एक ऐसी गुड न्यूज शेयर की, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए लगा कि कपल अपने तीसरे बच्चे का स्वागत करने वाला है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट कुछ और ही था. ऐसे में चलिए जाने कि कपल अपना तीसरा बेबी किसे बता रहे है और इस खास एलान के दौरान कपल भावुक क्यों हो गए?