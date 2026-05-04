DC vs CSK: दिल्ली बनाम चेन्नई की टक्कर… कौन मारेगा बाजी? पिच रिपोर्ट से आंकड़ों तक की सारी डिटेल्स

DC vs CSK Match Report: IPL 2026 का 48वां मैच दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जो शाम 7:30 बजे शुरू होगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ के नजरिए से काफी अहम होने वाला है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम के लिए जीत-हार का सिलसिला जारी है. वहीं, अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी मैच जीतकर आ रही है. अब दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…