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Dayaben Photos: हे मां, माताजी! वाली दयाबेन जी रहीं सादी जिंदगी, तस्वीरें देख फैंस लगा रहे शो में वापसी की गुहार

Dayaben Struggle Life: तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो नाटक है जो रोते हुए इंसान को भी हंसा दे. इस ड्रामे में जो सबसे बेहतरीन अवतार में नजर आई हैं वो हैं दिशा वकानी. जिन्होंने दयाबेन का रोल अदा किया है. इस किरदार ने देशभर में अलग ही तहलका मचाया हुआ है. बता दें कि दिशा वकानी, जिन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाकर ज़बरदस्त शोहरत मिली, किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. लेकिन यह अभिनेत्री अब इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं, फिर भी फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी ज़बरदस्त है. आज हम आपको दयाबेन की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं  जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. 


By: Heena Khan | Published: March 19, 2026 10:46:19 AM IST

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Dayaben Photos: हे मां, माताजी! वाली दयाबेन जी रहीं सादी जिंदगी, तस्वीरें देख फैंस लगा रहे शो में वापसी की गुहार
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फिल्मों में किया काम

मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने से पहले, दिशा वकानी कई फिल्मों में नज़र आ चुकी थीं. हालाँकि, तब उन्हें वह शोहरत नहीं मिली थी, जो बाद में उन्हें 'दयाबेन' का किरदार निभाकर मिली.

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बी ग्रेड फिल्मों में बगी किया काम

सबकी चहिती दयाबेन के करियर में एक ऐसा दौर भी आया था, जब उन्हें को बी-ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा था. उनकी पहली फिल्म का नाम *कमसिन* था, जिसमें वह बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ में नज़र आई थीं.

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गुपचुप करी शादी

बता दें कि साल 2015 में, दिशा वकानी ने CA मयूर पाडिया से शादी कर ली. उनकी शादी की रस्मों में सिर्फ़ परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के बाद, जब वो प्रेग्नेंट हुईं, तो वो मैटरनिटी लीव पर चली गईं. तब से लेकर आज तक, वो शो में वापस नहीं आई हैं.

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दो बच्चों की माँ हैं दयाबेन

अगर उनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो दिशा वकानी अब दो बच्चों की माँ हैं. इसके अलावा, वो एंटरटेनमेंट की ग्लैमरस दुनिया से दूर, एक सादा जीवन जी रही हैं.

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सादी जिंदगी जी रहीं दयाबेन

आजकल, जब भी दिशा वकानी पब्लिक में नज़र आती हैं, तो वो बेहद सादे अंदाज़ में दिखती हैं, ऐसे में वो कभी सूट पहने हुए, तो कभी साड़ी पहने हुए.

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वापसी का कर रहे हैं

दिशा वकानी का कोई ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है; लेकिन, उनकी तस्वीरें अक्सर अलग-अलग फैन पेजों पर वायरल होती रहती हैं. आज भी, दिशा वकानी के फैंस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनकी वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

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