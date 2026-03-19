Dayaben Photos: हे मां, माताजी! वाली दयाबेन जी रहीं सादी जिंदगी, तस्वीरें देख फैंस लगा रहे शो में वापसी की गुहार

Dayaben Struggle Life: तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो नाटक है जो रोते हुए इंसान को भी हंसा दे. इस ड्रामे में जो सबसे बेहतरीन अवतार में नजर आई हैं वो हैं दिशा वकानी. जिन्होंने दयाबेन का रोल अदा किया है. इस किरदार ने देशभर में अलग ही तहलका मचाया हुआ है. बता दें कि दिशा वकानी, जिन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाकर ज़बरदस्त शोहरत मिली, किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. लेकिन यह अभिनेत्री अब इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं, फिर भी फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी ज़बरदस्त है. आज हम आपको दयाबेन की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.