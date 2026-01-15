  • Home>
  • Day Night Skinacare Routine: सुबह और रात के स्किनकेयर में क्या होता है फर्क, जानें क्या करना चाहिए?

Day Night Skinacare Routine: सुबह और रात के स्किनकेयर में क्या होता है फर्क, जानें क्या करना चाहिए?

Day Night Skinacare Routine: दिन और रात में हमारी त्वचा की जरूरतें अलग होती हैं. दिन में त्वचा को धूप, प्रदूषण और गंदगी से सुरक्षा चाहिए, जबकि रात में त्वचा खुद को रिपेयर और रिन्यू करती है. सही समय पर सही स्किनकेयर अपनाने से त्वचा स्वस्थ, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनी रहती है.


Published: January 15, 2026 1:42:55 PM IST

1/8
1/8

दिन और रात की स्किनकेयर अलग क्यों होती है

हमारी त्वचा दिन और रात में अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है. दिन में स्किनकेयर का उद्देश्य त्वचा को धूल-मिट्टी, प्रदूषण और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना होता है, जबकि रात की स्किनकेयर त्वचा की मरम्मत करता है.

2/8
2/8

सुबह की स्किनकेयर के उद्देश्य

सुबह की स्किनकेयर रूटीन त्वचा को दिनभर की चुनौतियों के लिए तैयार करती है. हल्की मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन जरूरी होते हैं, ताकि त्वचा संतुलित रहे और मेकअप या रोजमर्रा की गतिविधियों से पहले भारी महसूस न हो.

3/8
3/8

सही क्लींजर का चुनाव

क्लींजर का चुनाव त्वचा के प्रकार के अनुसार होना चाहिए. ऑयली स्किन के लिए हल्के एक्सफोलिएटिंग क्लींजर फायदेमंद होते हैं, जबकि बहुत ड्राई स्किन को कभी-कभी केवल हाइड्रेटिंग रिंस की ही जरूरत होती है, ताकि त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म न हो.

4/8
4/8

दिन में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन

ड्राई स्किन वालों को सनस्क्रीन से पहले मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, जबकि ऑयली स्किन वाले कई बार मॉइस्चराइजर छोड़ सकते हैं. सभी स्किन टाइप के लिए सनस्क्रीन जरूरी है, क्योंकि ये पिगमेंटेशन, समय से पहले झुर्रियां और सूरज से होने वाले नुकसान से बचाता है.

5/8
5/8

रात का समय है स्किन रिपेयर का

रात में त्वचा खुद को ठीक करने और नई कोशिकाओं को बनाने पर काम करती है. यही कारण है कि ये समय ऐसे ट्रीटमेंट्स के लिए सबसे अच्छा होता है जो स्किन टेक्सचर सुधारें और दाग-धब्बों या फाइन लाइन्स जैसी समस्याओं को कम करें.

6/8
6/8

स्किन समस्याओं के लिए सीरम

रात के समय लगाए जाने वाले सीरम त्वचा की जरूरतों के अनुसार चुने जाते हैं. पिगमेंटेशन कम करने या कोलेजन बढ़ाने वाले तत्व नींद के दौरान बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इस समय त्वचा की अवशोषण और रिपेयर प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है.

7/8
7/8

रातभर नमी को लॉक करना

रिच नाइट मॉइस्चराइजर त्वचा में नमी को सील करने और स्किन बैरियर को मजबूत बनाने में मदद करता है. सेरामाइड्स, हायल्यूरोनिक एसिड और पोषण देने वाले बटर जैसे तत्व रात में नमी की कमी को रोकते हैं और सुबह त्वचा को मुलायम बनाते हैं.

8/8
8/8

स्किनकेयर को सरल और नियमित रखें

अच्छी स्किनकेयर रूटीन के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स जरूरी नहीं होते. सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल किए गए कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स, जटिल और भारी रूटीन से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं.

