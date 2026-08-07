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औरतों से लेकर सिगरेट तक! इन चीजों का शौक पालकर रखता था Dawood Ibrahim; ऐसी थी लाइफस्टाइल

Dawood Ibrahim Ke Shauk | Dawood Ibrahim Hobbies | Dawood Ibrahim Lifestyle: दाऊद इब्राहिम वो नाम है जिसकी चर्चा आज भी भारत से लेकर पाकिस्तान तक होती है. और सिर्फ इन दो देशों में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में इस नाम की चर्चा है.  ये भारत का एक ऐसा अपराधी था जिसका नाम भारत में हुए कई बड़े धमाकों में आया था. आप शायद ही ये बात जानते हों कि बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को एक समय में धमाको के बाद हथियार रखने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. दाऊद इब्राहिम भारत में हुए बड़े लेवल के धमाकों से पहले ही भारत छोड़ चुके थे. वहीं भारत सरकार बार-बार कहती रही कि उन्होंने पाकिस्तान पनाह दी है लेकिन पाक इससे इंकार करता रहा. लेकिन आज हम आपको इस मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड की लाइफस्टाइल किसी थी और ये किन-किन चीजों का शोक रखता था. 

 


By: Sujeet Kumar | Last Updated: August 7, 2026 10:11:04 PM IST

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सिगरेट का शौकीन

कही मीडिया रपोर्टस में ऐसा दावा किया गया है कि दावूद इब्राहिम की सिगरेट का शौकीन था. इतना ही नहीं दाऊद State Express 555 ब्रांड की सिगरेट पीया करता था.

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औरतों का शौकीन

मंदाकिनी से लेकर मेहविश हयात तक, ये वो नाम हैं जिन्हे दाऊद के साथ जोड़ा जाता है. इतना ही नहीं वीराना फिल्म की अदाकारा जैस्मीन पर भी दाऊद फिदा था. कहा जाता है दाऊद का जिस चीज पर दिल आ जाए तो उसे उससे छीनना आसान नहीं था. इतना ही नहीं मीडिया रपोर्टस के मुताबिक दाऊद की दो बीवियां थीं.

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क्रिकेट का शौक

विशेष रूप से दाऊद कि भारत-पाकिस्तान मैचों में दिलचस्पी बताई जाती है. 1980 और 1990 के दशक में उसे शारजाह में मैच देखते हुए देखे जाने की खबरें आई थीं.

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लग्ज़री लाइफ़स्टाइल'

दाऊद इब्राहिम महंगी लाइफस्टाइल जीने वाला शख्स था. महंगी कारें, आलीशान घर और उच्च स्तर की जीवनशैली पसंद करने के दावे कई रिपोर्टों में मिलते हैं.

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विदेश में रहना

मीडिया रिपोर्टों में लंबे समय तक दुबई और बाद में कराची से जुड़े दावे किए गए हैं, हालांकि उसके वर्तमान ठिकाने को लेकर अलग-अलग दावे हैं और पाकिस्तान लगातार उसकी मौजूदगी से इनकार करता रहा है.

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