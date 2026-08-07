औरतों से लेकर सिगरेट तक! इन चीजों का शौक पालकर रखता था Dawood Ibrahim; ऐसी थी लाइफस्टाइल

Dawood Ibrahim Ke Shauk | Dawood Ibrahim Hobbies | Dawood Ibrahim Lifestyle: दाऊद इब्राहिम वो नाम है जिसकी चर्चा आज भी भारत से लेकर पाकिस्तान तक होती है. और सिर्फ इन दो देशों में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में इस नाम की चर्चा है. ये भारत का एक ऐसा अपराधी था जिसका नाम भारत में हुए कई बड़े धमाकों में आया था. आप शायद ही ये बात जानते हों कि बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को एक समय में धमाको के बाद हथियार रखने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई थी. दाऊद इब्राहिम भारत में हुए बड़े लेवल के धमाकों से पहले ही भारत छोड़ चुके थे. वहीं भारत सरकार बार-बार कहती रही कि उन्होंने पाकिस्तान पनाह दी है लेकिन पाक इससे इंकार करता रहा. लेकिन आज हम आपको इस मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड की लाइफस्टाइल किसी थी और ये किन-किन चीजों का शोक रखता था.