गोविंदा को स्टार बनाने वाला शख्स, जिसे कहा जाता है कॉमेडी किंग डायरेक्टर, रीमेक को हिट करने में हासिल है महारत

एडिटर के रूप में शुरू किया करियर

पढ़ाई पूरी करने के बाद डेविड धवन फिल्मों में अभिनेता बनने का सपना लेकर एफटीआईआई पहुंचे थे. शुरुआत में उनका इरादा एक्टिंग करने का ही था, लेकिन सतीश शाह और सुरेश ओबेरॉय जैसे कलाकारों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे के सामने अभिनय करना उनके लिए आसान नहीं है. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग का रास्ता छोड़ पर्दे के पीछे काम करने का फैसला किया और एडिटिंग को अपना करियर बना लिया. यही फैसला आगे चलकर उनकी पहचान एक सफल निर्देशक के रूप में बनाने की नींव बना. साल 1978 में डेविड धवन की एडिटर के तौर पर पहली फिल्म ‘लाडली’ आई, जिससे उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई.