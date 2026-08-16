गोविंदा को स्टार बनाने वाला शख्स, जिसे कहा जाता है कॉमेडी किंग डायरेक्टर, रीमेक को हिट करने में हासिल है महारत
David Dhawan Birthday: मसाला और कॉमेडी फिल्मों के किंग डायरेक्टर डेविड धवन अपने 37 साल के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने करीब 10 से ज्यादा रीमेक फिल्मों को सुपरहिट कराया. 90 के दशक में डायरेक्टर ने गोविंदा के साथ करीब 17 फिल्में की थीं और उनमें से ज्यादातर हिट थीं. चलिए एक नजर डालते हैं इस निर्देशक के करियर और उपलब्धियों पर.
कैसे पड़ा डेविड नाम?
डेविड धवन का जन्म 16 अगस्त 1951 को अगरतला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ और उनकी परवरिश कानपुर में हुई. उनके पिता बैंक मैनेजर थे. जन्म के समय माता-पिता ने उनका नाम राजिंदर रखा था, लेकिन उनके कौलिक पड़ोसी डेविड कहकर बुलाने लगे. यही नाम धीरे-धीरे इतना चल पड़ा कि उनके माता-पिता ने आधिकारिक तौर पर उनका नाम डेविड कर दिया. आपको बता दें कि फिल्मी दुनिया से धवन के परिवार का भी रिश्ता रहा है. अभिनेता अनिल धवन उनके भाई हैं, जबकि अभिनेता सिद्धार्थ धवन उनके भतीजे हैं.
एडिटर के रूप में शुरू किया करियर
पढ़ाई पूरी करने के बाद डेविड धवन फिल्मों में अभिनेता बनने का सपना लेकर एफटीआईआई पहुंचे थे. शुरुआत में उनका इरादा एक्टिंग करने का ही था, लेकिन सतीश शाह और सुरेश ओबेरॉय जैसे कलाकारों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे के सामने अभिनय करना उनके लिए आसान नहीं है. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग का रास्ता छोड़ पर्दे के पीछे काम करने का फैसला किया और एडिटिंग को अपना करियर बना लिया. यही फैसला आगे चलकर उनकी पहचान एक सफल निर्देशक के रूप में बनाने की नींव बना. साल 1978 में डेविड धवन की एडिटर के तौर पर पहली फिल्म ‘लाडली’ आई, जिससे उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई.
गोविंदा के साथ डेविड धवन की जम गई जोड़ी
साल 1989 में डेविड धवन ने फिल्म ‘ताकतवर’ से बतौर निर्देशक शुरुआत की. फिल्म में संजय दत्त, अनिता राज और नीलम कोठारी के साथ गोविंदा भी थे. इसी के बाद डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी साथ आई. डायरेक्टर ने 1990 में फिल्म ‘स्वर्ग’ बनाई, जिसमें राजेश खन्ना, गोविंदा, जूही चावला और माधवी नजर आए. इस फिल्म ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे. इसके बाद 'शोला और शबनम' और 'आंखें' फिल्म ने डेविड धवन को निर्देशन की दुनिया का मास्टर बना दिया और उन्होंने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया. कुछ फिल्मेंं निर्देशक ने सलमान के साथ भी कीं.
कॉमेडी किंग डायरेक्टर ने गोविंदा संग की 17 फिल्में
डेविड धवन ने अपने करियर में कुल 45 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें गोविंदा ने साथ में 17 फिल्मों में काम किया. खास बात ये कि उनमें ज्यादातर हिट रहीं. इस लिस्ट में ‘साजन चले ससुराल’, ‘जुड़वा’ और ‘पार्टनर’ जैसी फिल्मों ने दोनों की जोड़ी को खूब सफलता दिलाई. इन फिल्मों ने डायरेक्टर को कॉमेडी किंग बना दिया.
रीमेक फिल्मों को बनाया सुपरहिट
डेविड धवन ने अपने 37 साल के फिल्मीं करियर में 16 फिल्मों का हिंदी रीमेक बनाया है, जिसमें से अधिकांश फिल्में ब्लॉकबस्टर निकली हैं. इस लिस्ट में ‘स्वर्ग’ हिंदी फिल्म ‘मेहरबान’ से इंस्पायर्ड थी, जबकि ‘आंधियां’ पाकिस्तानी फिल्म ‘दूरियां’ का रीमेक थी। ‘आंखें’ तमिल फिल्म ‘अनुभवी राजा अनुभवी’, ‘राजा बाबू’ तमिल फिल्म ‘रस्कुकुट्टी’, ‘कुली नंबर 1’ तमिल फिल्म ‘सिन्ना मप्लई’, ‘लोफर’ तमिल फिल्म ‘वेल्लई किदाईचुदुचु’, ‘साजन चले ससुराल’ तेलुगु फिल्म ‘अल्लारी मोगुदू’ और ‘मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी’ तेलुगु फिल्म ‘आ ओकट्टी अडाकु’ का रीमेक/इंस्पिरेशन थी.
बेटे के साथ बनाई करियर की आखिरी फिल्म
डेविड धवन ने 75 साल के हो चुके हैं. और उन्होंने अपने निर्देशन करियर को अलविदा कह दिया है. डायरेक्टर ने अपने बेटे वरुण धवन के साथ अपनी आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' बनाई.