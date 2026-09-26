जब मुगलों को खुश नहीं कर पाती थीं दासियां! रात के साय में औरतों संग होता था ये गंदा काम; जाने Mughal Harem का घिनौना सच
Mughal Harem: मुगल काल में शाही हरम केवल महिलाओं के रहने की जगह नहीं था, बल्कि यह राजपरिवार और महल की व्यवस्था का एक अहम हिस्सा था. यहां बादशाह की बीवियां, रिश्तेदार महिलाएं, दासियां और यहाँ तक की हिजड़े भी रहते थे. हरम के अंदर कई तरह के नियम और सुरक्षा व्यवस्था होती थी. बादशाह को महिलाओं के बीच विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो अपनी पसंद के अनुसार किसी महिला को अपने पास बुला सकते थे. हालांकि, हरम से जुड़ी लोकप्रिय कहानियों में महिलाओं के साथ अत्याचार, साजिश और हिंसा के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी दावों को ऐतिहासिक प्रमाणों से साबित करना संभव नहीं है.
रात बिताने के लिए चुनते थे एक महिला
मुगल हरम में, शाम को बादशाह एक औरत को चुनता था जिसके साथ वह रात बिताता था. फिर उस औरत को बादशाह के साथ रात बितानी पड़ती थी.
जो मुगलों को कर देती थीं नाराज
जो औरतें बादशाह की बात नहीं मानती थीं, उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी, यहाँ तक कि उनका रेप भी किया जाता था.
जब एक दासी से जलने लगती थीं हरम की सभी दासियां
कई मशहूर कथाओं में कहा जाता है कि जब कोई महिला बादशाह के साथ रात बिताती थी, तो दूसरी महिलाएं उससे जलने लगती थी. इतना ही नहीं, उसके खिलाफ साजिश रचती थीं. कुछ कहानियों में उसे हरम से बाहर निकालने, बादशाह के सामने उसकी शिकायत करने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश का भी उल्लेख मिलता है.
जलने के बाद कर देती थी हत्या
यहां तक कहा जाता है कि कुछ महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती थी. लेकिन ऐसे दावों को सामान्य नियम मानना सही नहीं होगा. अलग-अलग मुगल शासकों के समय हरम की व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति अलग रही होगी.
जबरदस्ती होता है गंदा काम
कुछ विवरणों के अनुसार शाही हरम में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू होते थे. बादशाह की इच्छा या शाही आदेश की अवहेलना करने पर सजा दिए जाने की बातें भी कई लोकप्रिय विवरणों में मिलती हैं. कुछ कथाओं में महिलाओं के साथ जबरदस्ती और यौन हिंसा के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.