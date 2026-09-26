जब मुगलों को खुश नहीं कर पाती थीं दासियां! रात के साय में औरतों संग होता था ये गंदा काम; जाने Mughal Harem का घिनौना सच

Mughal Harem: मुगल काल में शाही हरम केवल महिलाओं के रहने की जगह नहीं था, बल्कि यह राजपरिवार और महल की व्यवस्था का एक अहम हिस्सा था. यहां बादशाह की बीवियां, रिश्तेदार महिलाएं, दासियां और यहाँ तक की हिजड़े भी रहते थे. हरम के अंदर कई तरह के नियम और सुरक्षा व्यवस्था होती थी. बादशाह को महिलाओं के बीच विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो अपनी पसंद के अनुसार किसी महिला को अपने पास बुला सकते थे. हालांकि, हरम से जुड़ी लोकप्रिय कहानियों में महिलाओं के साथ अत्याचार, साजिश और हिंसा के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी दावों को ऐतिहासिक प्रमाणों से साबित करना संभव नहीं है.