खतरनाक लेकिन जरूरी? जानिए 9 ऐसे मेडिकल ट्रायल और थेरेपी जो बदल रहे हैं इलाज का तरीका

Medical trials and therapy: बीमारी कोई भी हो आपकी लापरवाही उसे और गंभीर बना देती है. यह स्थिति धीरे-धीरे जानलेवा बन जाती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि समय पर टेस्ट न करवाने या लक्षणों को नजरअंदाज करने से इन्फेक्शन फैलता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए बीमारी गंभीर होने से पहले उसकी पहचान करना और उसका इलाज करना बहुत जरूरी है. आम तौर पर, लोगों को कई बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बहुत कम जानकारी होती है. आज हम आपको 9 मेडिकल ट्रायल और थेरेपी के बारे में बताएंगे जो आपके इलाज के तरीके को बदल सकते है.