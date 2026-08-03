नहीं पसंद आया सीन, तो डायरेक्टर से भिड़ गईं सान्या मल्होत्रा, ‘दंगल’ गर्ल ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

डायरेक्टर से भिड़ बैठीं सान्या मल्होत्रा

सान्या मल्होत्रा ने कहा, 'मुझे दंगल, मिसेज जैसी और फिल्में करके खुद को और महिलाओं को सशक्त बनाना है. उन्हें स्क्रीन पर सही तरह से दिखाना है. एक बार सेट पर मुझे एक सीन पसंद नहीं आ रहा था. मेरी फिल्म के लिए निर्देशक के साथ लड़ाई हुई कि यह स्क्रीन पर सही नहीं लगेगा, आप महिलाओं को ऐसे नहीं दिखा सकते हैं. हिंदी सिनेमा में कई बार ऐसा हो जाता है कि निर्देशक कुछ ऐसे सीन रख देते हैं, जो दर्शकों से कनेक्ट करे. जबकि उसमें कोई तर्क नहीं था.