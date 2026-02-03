  • Home>
  • Vegetarian Indian Dishes: शाकाहारी सब्जियों का असली मजा, एक कौर में इतना स्वाद कि मटन करी भी भूल जाएंगे आप

Vegetarian Indian Dishes: शाकाहारी सब्जियों का असली मजा, एक कौर में इतना स्वाद कि मटन करी भी भूल जाएंगे आप

Vegetarian Indian Dishes: भारत में शाकाहारी खाना अपने आप में ही बेहद खास है. यह विविधता, पौष्टिकता और मसालों के अनूठे मेल के कारण खास बनता है. यह केवल खाना नहीं बल्कि ज्यादातर भारतीय लोगों की जीवनशैली है. गर्म घी में हल्के से भुने हुए मसालों से पकाई गई सब्जी आप हर रोज खाते हैं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही शानदार सब्जियां खोज कर लाए हैं, जिन्हें खाते ही आप चिकन तक का स्वाद भूल जाएंगी.  


By: Preeti Rajput | Published: February 3, 2026 9:50:03 AM IST

दाल मखनी

"सिर्फ दाल" समझी जाने वाली दाल मखनी, आम दाल से बहुत अलग होती है. साबुत काली दाल को प्याज के साथ मध्यम आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक वह नरम, गाढ़ी और मखमली न हो जाए. इसका गहरा स्वाद समय, मक्खन और अनोखे मसालों से आता है.

कच्चा कटहल

कटहल का कच्चापन उसकी ताज़गी के कारण नहीं, बल्कि मसालों और सीज़निंग को सोखने की क्षमता के कारण होता है. जब इसे साबुत मसालों, प्याज और टमाटर के साथ हल्के मसाले में पकाया जाता है, तो कटहल एक नाजुक, प्लास्टिक जैसा स्वाद लेता है.

दम आलू

यह कोई क्रीमी, टमाटर वाली रेसिपी नहीं है. दही, सौंफ, अदरक और आटे का इस्तेमाल दम आलू का स्वाद बनाने के लिए नहीं किया जाता है. छोटे आलू तले जाते हैं, फिर उन्हें एक चम्मच मसालों के साथ खाया जाता है, और तब तक पकाया जाता है जब तक वे स्वादिष्ट ग्रेवी को सोख न लें.

शोरशे बेगुन (बंगाली स्टाइल)

हल्दी वाली ग्रेवी रिच, गाढ़ी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है. शोरशे बेगुन में, बैंगन का आटा पेस्ट में मिल जाता है, जिससे एक ऐसी डिश बनती है जो बोल्ड और मज़बूत होती है. यह क्रीमी या आरामदायक बनने की कोशिश नहीं करती; यह रिच और मज़बूत होती है.

डालमा

दाल को कद्दू, कच्चे पपीते और केले के साथ पकाया जाता है, और मसालों और एक चटपटी, खट्टी, घी वाली सीज़निंग के साथ सीज़न किया जाता है. स्वाद हल्का और जमीनी होता है, जो हावी होने के बजाय प्राकृतिक स्वाद और ताकत पर ज़ोर देता है.

आलू पोस्तो

बस आलू और खसखस ​​का पेस्ट, जिसे सरसों के तेल में हरी मिर्च के साथ धीरे-धीरे भूना जाता है. बस इतना ही. सिंपल, फिर भी यादगार.
खसखस एक क्रीमी, नटी स्वाद देता है; हरी मिर्च पाउडर थोड़ी सी तीखापन देता है. इसे आमतौर पर मुरमुरे या दाल के साथ खाया जाता है.

लाबरा

लाबरा सिर्फ़ मिली-जुली सब्ज़ियों की डिश नहीं है; यह दुर्गा पूजा के दौरान एक मुख्य व्यंजन है, जिसे देवी को भोग (प्रसाद) के रूप में चढ़ाया जाता है. लाबरा कद्दू, शकरकंद, कच्चे केले और पालक से बनाया जाता है, जिसमें पंच फोरन और कुछ मसालों का तड़का लगाया जाता है.

