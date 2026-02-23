  • Home>
  • Dakota Johnson Look: हॉलीवुड की ऐश्वर्या राय! डकोटा जॉनसन का ये लुक देख नहीं हटेंगी नजरें

Dakota Johnson Look: हॉलीवुड की ऐश्वर्या राय! डकोटा जॉनसन का ये लुक देख नहीं हटेंगी नजरें

Dakota Johnson: हॉलीवुड एक्ट्रेस Dakota Johnson का लुक हमेशा सादगी और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है. उनका स्टाइल ग्लैमरस होने के साथ-साथ बेहद नैचुरल भी लगता है, जो उन्हें बाकी स्टार्स से अलग पहचान देता है. सॉफ्ट मेकअप, सिग्नेचर फ्रिंज हेयरस्टाइल और कॉन्फिडेंट स्माइल उनके हर अपीयरेंस को खास बना देती है. रेड कार्पेट हो या कैज़ुअल स्ट्रीट स्टाइल, डकोटा अक्सर मिनिमल फैशन चुनती हैं, लेकिन वही सादगी उनके लुक को क्लासी और यादगार बना देती है. उनका फैशन मैसेज साफ है, ज्यादा नहीं, सही चुनना ही असली स्टाइल है.


By: Heena Khan | Last Updated: February 23, 2026 1:26:14 PM IST

1/6

Dakota Johnson के दीवाने हुई लोग

आपको बता दें कि Dakota Johnson अपनी नैचुरल ब्यूटी और सॉफ्ट, मिनिमल मेकअप लुक के लिए खास पहचान रखती हैं. इनको अक्सर लोगों ने कई रोमांटिक हॉलीवुड में देखा तब से ही विदेशी ही नहीं बल्कि भारतीय भी इनके दीवाने हैं.

2/6

सिग्नेचर फ्रिंज हेयरस्टाइल

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डकोटा का सिग्नेचर फ्रिंज हेयरस्टाइल उनके पूरे पर्सनैलिटी को अलग और आइकॉनिक बनाता है. वो अक्सर अपने लुक में खुले बाल ही रखती हैं जिसमे वो काफी खूबसूरत लगती हैं.

3/6

रेड कार्पेट में अलग ही लगती हैं हसीना

रेड कार्पेट पर उनका एलिगेंट और क्लासी फैशन हमेशा फैशन लवर्स का ध्यान खींचता है.

4/6

रोमांटिक क्वीन हैं Dakota Johnson

उन्होंने रोमांटिक, ड्रामा और थ्रिलर जैसी अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में अपनी एक्टिंग से खुद को साबित किया है.

5/6

ग्लैमरस लुक

उनका स्टाइल सिंपल होने के बावजूद बेहद ग्लैमरस लगता है, जो मॉडर्न फैशन का परफेक्ट उदाहरण है.

6/6

सोशल मीडिया पर चर्चें

डकोटा जॉनसन का कॉन्फिडेंस और ग्रेस ही उनके लुक को सबसे ज्यादा खास और यादगार बनाता है.

