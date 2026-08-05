Bollywood: पहले बनी भाईजान की बैक डांसर, फिर इस फिल्म में Salman Khan संग किया जमकर रोमांस; जानें कौन हैं वो हसीना

Bollywood | Salman Khan: कहते हैं कि सलमान खान जिसका हाथ पकड़ लें उसकी जिंदगी बना देते हैं. आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ बैक डांसर से लेकर उनकी हेरोईन तक का सफर तय किया है. जी हाँ हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस डेज़ी शाह की. जी हाँ! इन्होने अपने करियर में लंबा सफ़र तय किया है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके सफ़र ने कई लोगों को प्रेरित किया है. अपने टैलेंट और एक्टिंग की काबिलियत की वजह से उन्होंने शोबिज़ में अपनी अलग पहचान बनाई है और एक जानी-मानी हस्ती बन गई हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग में आने से पहले, वो ‘ज़मीन’ और ‘खाकी’ जैसी फ़िल्मों में गणेश आचार्य की असिस्टेंट कोरियोग्राफ़र थीं. शुरुआती दिनों में, वो ‘रहना है तेरे दिल में’, ‘तेरे नाम’, ‘रेस’ और दूसरी फ़िल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नज़र आईं.