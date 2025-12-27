  • Home>
  एक ही निवेश, फिर भी फर्क क्यों? जानें दैनिक, मासिक और त्रैमासिक SIP का खेल

एक ही निवेश, फिर भी फर्क क्यों? जानें दैनिक, मासिक और त्रैमासिक SIP का खेल

अगर ज़्यादा बार इन्वेस्ट करने से सच में रिटर्न बढ़ता है तो रोज़ाना SIP, महीने की SIP से बेहतर होनी चाहिए. आखिर, साल में सिर्फ़ 12 बार इन्वेस्ट करने के मुकाबले 365 बार पैसे इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा फ़ायदा लगता है.


By: Anshika thakur | Published: December 27, 2025 11:39:08 AM IST

1/7

Frequency doesn’t significantly affect returns

SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के तौर पर उतनी ही कुल रकम को रोज़ाना, मासिक या तिमाही आधार पर लंबे समय तक इन्वेस्ट करने से बहुत मिलते-जुलते नतीजे मिलते हैं.

2/7

Experiment with Nifty 50 data

निफ्टी 50 इंडेक्स का इस्तेमाल करके 15 साल (दिसंबर 2010 – दिसंबर 2025) की तुलना से पता चला कि डेली, मंथली और क्वार्टरली SIP लगभग एक ही वैल्यू (लगभग ₹1.14–₹1.15 करोड़) तक बढ़ीं, और उनका XIRR भी लगभग बराबर था.

3/7

Daily SIP doesn’t guarantee higher returns

हालांकि डेली SIP में ज़्यादा बार इन्वेस्ट करना होता है (साल में 365 बार बनाम 12 या 4 बार), लेकिन जब इन्वेस्ट किया गया कुल पैसा बराबर था, तो इससे खास तौर पर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला.

4/7

Long-term time in the market matters more

असल में रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पैसा अलग-अलग मार्केट साइकल (तेजी, गिरावट, रिकवरी) में कितने समय तक इन्वेस्टेड रहता है, न कि आप कितनी बार इन्वेस्ट करते हैं.

5/7

SIP builds discipline, not just frequency

SIP का मुख्य फ़ायदा लगातार इन्वेस्टिंग की आदत डालना है, जो रोज़ाना, मासिक या तिमाही फ़्रीक्वेंसी चुनने से ज़्यादा वेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी है.

6/7

Monthly SIP is practical for most investors

आर्टिकल में हर महीने SIP करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि ये मंथली सैलरी साइकिल के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं, इन्हें ट्रैक करना आसान होता है, और रोज़ाना कटौती या बड़े तिमाही पेमेंट से बचा जा सकता है.

7/7

Focus on what matters most

फ़्रीक्वेंसी को ऑप्टिमाइज़ करने के बजाय, निवेशकों को इन्वेस्टेड रहने, समय के साथ SIP की रकम बढ़ाने और मार्केट में उतार-चढ़ाव के दौरान बाहर न निकलने पर ध्यान देना चाहिए.

एक ही निवेश, फिर भी फर्क क्यों? जानें दैनिक, मासिक और त्रैमासिक SIP का खेल - Photo Gallery

