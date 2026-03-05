  • Home>
  • Gallery»
  • बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

कब्ज एक आम समस्या है, लेकिन जब यह रोज होने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. गलत खानपान, कम पानी पीना, फाइबर की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके मुख्य कारण होते हैं. लंबे समय तक कब्ज रहने से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 5, 2026 8:30:56 PM IST

Follow us on
Google News
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
1/7

पेट साफ न होना और भारीपन

रोज कब्ज रहने पर सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता. बार-बार शौच की इच्छा होती है, लेकिन आराम नहीं मिलता. इससे पेट में भारीपन और दिनभर असहजता महसूस हो सकती है.

You Might Be Interested In
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
2/7

गैस और पेट में सूजन

कब्ज होने पर पेट में गैस बनने लगती है और सूजन महसूस होती है. कई लोगों को पेट फूलने की समस्या भी होती है, जिससे बेचैनी और असुविधा बनी रहती है.

बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
3/7

सिरदर्द और चिड़चिड़ापन

पाचन सही न होने का असर दिमाग पर भी पड़ता है. लगातार कब्ज रहने पर कुछ लोगों को सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है.

You Might Be Interested In
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
4/7

बवासीर और फिशर का खतरा

लंबे समय तक कब्ज रहने और शौच के दौरान ज्यादा जोर लगाने से बवासीर और एनल फिशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इससे दर्द और जलन की परेशानी बढ़ सकती है.

बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
5/7

शरीर को पोषण नहीं मिल पाता

जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर जरूरी पोषक तत्व सही तरीके से नहीं ले पाता. इससे कमजोरी, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है.

बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
6/7

वजन में बदलाव की समस्या

लगातार कब्ज रहने से भूख कम लग सकती है. कुछ लोगों में वजन घटने या बढ़ने की समस्या भी देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है.

You Might Be Interested In
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
7/7

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है

अगर कब्ज दो-तीन हफ्तों से ज्यादा बनी रहे, शौच के समय खून आए, तेज पेट दर्द हो या अचानक वजन कम होने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Tags:
constipation side effects
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery
बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी - Photo Gallery