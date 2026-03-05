बार-बार हो रहा है कब्ज तो हो जाएं सतर्क हो सकती है ये खतरनाक बीमारी

कब्ज एक आम समस्या है, लेकिन जब यह रोज होने लगे तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. गलत खानपान, कम पानी पीना, फाइबर की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके मुख्य कारण होते हैं. लंबे समय तक कब्ज रहने से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.