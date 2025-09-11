तनाव से राहत चाहिए? आजमाएं आयुर्वेदिक अभ्यंग मसाज

आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल मालिश को बेहद खास जगह दी गई है। यह केवल शरीर को आराम देने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सुधारने खास बात यह है कि अभ्यंग को घर पर खुद भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ सही तेल और 15-20 मिनट का समय चाहिए। तो आइए जानते हैं अभ्यंग के फायदे, उपयुक्त तेल और इसे घर पर करने का आसान तरीका।आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल मालिश को बेहद खास जगह दी गई है।