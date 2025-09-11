तनाव से राहत चाहिए? आजमाएं आयुर्वेदिक अभ्यंग मसाज
आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल मालिश को बेहद खास जगह दी गई है। यह केवल शरीर को आराम देने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सुधारने खास बात यह है कि अभ्यंग को घर पर खुद भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ सही तेल और 15-20 मिनट का समय चाहिए। तो आइए जानते हैं अभ्यंग के फायदे, उपयुक्त तेल और इसे घर पर करने का आसान तरीका।
अभ्यंग से शरीर को गहरा आराम
अभ्यंग शरीर की थकान को दूर कर मांसपेशियों को आराम देता है। हल्की मालिश से खून का संचार बेहतर होता है और ऑक्सीजन हर हिस्से तक पहुँचती है। इससे शरीर हल्का और सक्रिय महसूस करता है।
नींद में सुधार और मानसिक शांति
तेल मालिश सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी आराम देती है। अभ्यंग से तनाव और चिंता कम होती है और नींद गहरी आती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि नियमित तेल मालिश करने से अनिद्रा और बेचैनी दूर होती है। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्राकृतिक उपाय है।
त्वचा को चमक और पोषण
अभ्यंग त्वचा को मॉइस्चराइज़ करके उसे मुलायम और चमकदार बनाता है। तिल का तेल, नारियल तेल या बादाम तेल त्वचा की गहराई तक पोषण पहुँचाते हैं और रूखापन दूर करते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी
तेल मालिश शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को मजबूत करती है। यह रक्त प्रवाह और लसीका तंत्र को सक्रिय करती है जिससे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं।
अभ्यंग के लिए उपयुक्त तेल
आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति (वात, पित्त, कफ) के अनुसार तेल सुझाए गए हैं। वात प्रकृति वालों के लिए तिल का तेल, पित्त वालों के लिए नारियल तेल और कफ वालों के लिए सरसों का तेल अच्छा माना जाता है।
घर पर अभ्यंग कैसे करें
अभ्यंग घर पर करना बेहद आसान है। पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लें। फिर सिर से पाँव तक हल्के हाथों से गोलाकार गति में मालिश करें।
दैनिक जीवन में महत्व
आजकल की व्यस्त जिंदगी में अभ्यंग एक तरह से सेल्फ-केयर रिचुअल है। यह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
आयुर्वेद की तेल मालिश
आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल मालिश को बेहद खास जगह दी गई है। यह केवल शरीर को आराम देने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सुधारने, तनाव कम करने और जीवनशक्ति बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है।
