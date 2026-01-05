हिंदू धर्म में दही का विशेष महत्व, लेकिन इस एक कारण से बन सकता है अशुभ,जानें वजह

Dahi

हिंदू धर्म में पंचामृत का विशेष महत्व है. पंचामृत का अर्थ है पांच अमृत से बना, जिसमें, दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण होता है. पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है. दही चंद्रमा का प्रतीक है वहीं शक्कर शुक्र ग्रह का प्रतीक है. इन दोनों चीजों का सेवन आपके जीवन में गुड लव लेकर आता है, साथ ही पॉजीटिव ऊर्जा शरीर में आती है.