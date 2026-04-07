हर शाम कुछ नया खाने का है मन? ‘दही के शोले’ ट्राय नहीं किए तो बहुत कुछ कर सकते हैं मिस

Dahi ke shole recipe: हर शाम की भूख कुछ अलग ही होती है. इस दौरान कुछ टेस्टी खाने की इच्छा जागती है. ऐसे में अगर आपको समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं. तो आज हम आपके लिए कुछ टेस्टी और झटपट बनने वाला स्नैक खोज कर लेकर आए है. जिसे आपको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए. दही के शोले’ आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होगा. इसे हंग कर्ड कबाब के नाम से भी जाना जाता है. यह डिश खाने में जितनी लजीज होती है, इसे बनाना भी उतना ही आसान है.