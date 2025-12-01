चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी
साइक्लोन दितवाह की वजह से भारी बारिश होने की वजह से चेन्नई और आस-पास के जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज 1 दिसंबर को बंद करने का आदेश दिया गया है.
चेन्नई
इस फैसले से चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और बारिश से प्रभावित दूसरे जिलों के सरकारी, प्राइवेट और मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ेगा.
चक्रवात दितवाह
यह बंद करना एक एहतियाती उपाय है, क्योंकि मौसम प्रणाली हालांकि एक गहरे दबाव में कमजोर हो गई है. भारी बारिश ला रही है और तट के पास बड़े पैमाने पर जलभराव हो रहा है.
भारी वर्षा
कई ज़िले भारी बारिश, तेज़ हवाओं और बाढ़ की आशंका के चलते हाई-अलर्ट (“ऑरेंज अलर्ट”) जारी कर दिए गए हैं.
बाढ़
तमिलनाडु के अलावा, पड़ोसी इलाकों जिसमें पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं में भी साइक्लोन से हुई भारी बारिश की वजह से एजुकेशनल इंस्टिट्यूट बंद हैं.
स्कूल बंद
लोकल अधिकारियों ने राहत के उपाय किए हैं पानी भरने और होने वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए पंप, राहत सेंटर और लोगों को निकालने की सुविधा.
तूफान अपडेट
चक्रवात के बचे हुए हिस्से से अभी भी भारी बारिश हो रही है और समुद्र/मौसम खराब है जिससे तटीय और निचले इलाके खास तौर पर कमज़ोर हो गए हैं.
सुरक्षा सलाह
लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अलर्ट रहें, गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें और मौसम और बाढ़ की स्थिति में सुधार होने तक सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करें.