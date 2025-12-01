  • Home>
  • Gallery»
  • चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी

चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी

साइक्लोन दितवाह की वजह से भारी बारिश होने की वजह से चेन्नई और आस-पास के जिलों के सभी स्कूल और कॉलेज 1 दिसंबर को बंद करने का आदेश दिया गया है.


By: Anshika thakur | Published: December 1, 2025 4:59:21 PM IST

Follow us on
Google News
Cyclone Ditwah - Photo Gallery
1/7

चेन्नई

इस फैसले से चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और बारिश से प्रभावित दूसरे जिलों के सरकारी, प्राइवेट और मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ेगा.

Cyclone Ditwah - Photo Gallery
2/7

चक्रवात दितवाह

यह बंद करना एक एहतियाती उपाय है, क्योंकि मौसम प्रणाली हालांकि एक गहरे दबाव में कमजोर हो गई है. भारी बारिश ला रही है और तट के पास बड़े पैमाने पर जलभराव हो रहा है.

Cyclone Ditwah - Photo Gallery
3/7

भारी वर्षा

कई ज़िले भारी बारिश, तेज़ हवाओं और बाढ़ की आशंका के चलते हाई-अलर्ट (“ऑरेंज अलर्ट”) जारी कर दिए गए हैं.

Cyclone Ditwah - Photo Gallery
4/7

बाढ़

तमिलनाडु के अलावा, पड़ोसी इलाकों जिसमें पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं में भी साइक्लोन से हुई भारी बारिश की वजह से एजुकेशनल इंस्टिट्यूट बंद हैं.

Cyclone Ditwah - Photo Gallery
5/7

स्कूल बंद

लोकल अधिकारियों ने राहत के उपाय किए हैं पानी भरने और होने वाली इमरजेंसी से निपटने के लिए पंप, राहत सेंटर और लोगों को निकालने की सुविधा.

Cyclone Ditwah - Photo Gallery
6/7

तूफान अपडेट

चक्रवात के बचे हुए हिस्से से अभी भी भारी बारिश हो रही है और समुद्र/मौसम खराब है जिससे तटीय और निचले इलाके खास तौर पर कमज़ोर हो गए हैं.

Cyclone Ditwah - Photo Gallery
7/7

सुरक्षा सलाह

लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अलर्ट रहें, गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें और मौसम और बाढ़ की स्थिति में सुधार होने तक सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करें.

Tags:
Chennaicyclone ditwahCyclone Ditwah brings heavy rain and floods prompting closure of Chennai schools and collegesFloodingheavy rainSchools Closed
चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी - Photo Gallery
चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी - Photo Gallery
चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी - Photo Gallery
चेन्नई में आज स्कूल बंद, साइक्लोन दितवाह के बीच अधिकारियों ने किया अलर्ट जारी - Photo Gallery