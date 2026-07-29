बस एक मौका चाहिए… एडमिशन नहीं मिला तो IIT की वेबसाइट पर लगा दी सेंध; फिर आया ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको चौंका दिया

Student Hack IIT Kanpur Website: आईआईटी कानपुर ने जब एक छात्र को साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एडमिशन देने से इनकार कर दिया तो उसने हैरान कर देने वाला कदम उठाया. आईआईटी कानपुर ने बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए एक छात्र ने आवेदन किया था लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिला. इसके बाद छात्रों ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की वेबसाइट हैक कर ली. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन आईआईटी की कुछ और ही योजना है. उनकी प्रतिभा को देखते हुए अब उन्हें प्रवेश देने पर विचार किया जा रहा है.