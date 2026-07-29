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बस एक मौका चाहिए… एडमिशन नहीं मिला तो IIT की वेबसाइट पर लगा दी सेंध; फिर आया ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको चौंका दिया

Student Hack IIT Kanpur Website: आईआईटी कानपुर ने जब एक छात्र को साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एडमिशन देने से इनकार कर दिया तो उसने हैरान कर देने वाला कदम उठाया. आईआईटी कानपुर ने बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए एक छात्र ने आवेदन किया था लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिला. इसके बाद छात्रों ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की वेबसाइट हैक कर ली. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन आईआईटी की कुछ और ही योजना है. उनकी प्रतिभा को देखते हुए अब उन्हें प्रवेश देने पर विचार किया जा रहा है.


By: Shristi S | Published: July 29, 2026 3:46:08 PM IST

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कई छात्र एडमिशन न मिलने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन एक छात्र ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी. IIT कानपुर के नए बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिलने के बाद उसने कथित तौर पर IIT कानपुर और IIT मद्रास की वेबसाइट में सेंध लगा दी. सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस घटना के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय IIT ने उसके टैलेंट को परखने का फैसला किया.

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छात्र ने कथित तौर पर वेबसाइट पर एक संदेश छोड़ा, जिसमें लिखा था कि Site has been hacked. I Just wanted a Fair chance (साइट हैक हो चुकी है, मुझे बस एक चांस और चाहिए.) बाद में उसने इस का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे X और Reddit पर साझा किया. छात्र का मकसद किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को साबित करना था.

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छात्र का कहना है कि उसने एडमिशन के लिए आवेदन किया, फीस जमा की, सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड किए और अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स का भी रिकॉर्ड दिया. इसके बावजूद उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया और एडमिशन प्रक्रिया के अहम हिस्से हैकाथॉन में शामिल होने का मौका भी नहीं मिला.

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IIT कानपुर के डायरेक्टर मणींद्र अग्रवाल ने स्वीकार किया कि छात्र ने IIT कानपुर और IIT मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट के कुछ हिस्सों तक अनधिकृत पहुंच बनाई थी. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियां कानून के खिलाफ हैं और छात्र को भविष्य में ऐसा दोबारा न करने की सख्त सलाह दी गई है.

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छात्र पर नहीं की कोई कार्रवाई

डायरेक्टर ने बताया कि इस साल की एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए फिलहाल दाखिला संभव नहीं है. लेकिन संस्थान छात्र को बुलाकर उसकी तकनीकी क्षमता का परीक्षण करेगा. यदि वह टेस्ट में अपनी योग्यता साबित करता है, तो अगले एडमिशन सत्र में उसे मौका दिया जा सकता है.

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यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई. कुछ लोग इस असाधारण प्रतिभा का उदाहरण पता रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि टैलेंट चाहे जितना भी हो, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बिना अनुमति प्रवेश करना कानूनन गलत है.

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