Curved Display Smartphones: कर्व्ड स्क्रीन के साथ आते हैं ये 5 स्मार्टफोन्स, लुक्स के साथ फीचर्स में भी काफी जबरदस्त, जानें पूरी डिटेल
Moto G96 5G
अगर आप स्टाइलिश डिजाइन के साथ शानदार डिस्प्ले चाहते हैं, तो Moto G96 5G आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है. कंपनी ने इसमें कर्व्ड pOLED डिस्प्ले दी है, जिससे फोन देखने में फ्लैगशिप जैसा महसूस होता है. इसके अलावा फोन में 144Hz Refresh Rate स्क्रॉलिंग भी मिल जाती है.
Vivo T4R 5G
Vivo T4R 5G में आपको एक बेहतरीन कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें लगभग 6.77 इंच की Curved AMOLED Display के साथ ही साथ 120Hz Refresh Rate और HDR सपोर्ट भी दिया जाता है. कैमरा और डिजाइन में भी यह फोन काफी बेहतरीन है.
Infinix Note 50s 5G+
Infinix Note 50s 5G+ में आपको Curved AMOLED Display के साथ प्रीमियम लुक और 144Hz Refresh Rate मिल जाता है. इसके अलावा फोन में फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी मिल जाती है. इसमें AI कैमरा फीचर्स फोटो का भी ऑप्शन रहता है.
iQOO Z10R 5G
iQOO Z10R 5G गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस फोन लेने वाले लोगों के लिए काफी बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसमें बड़ी Curved AMOLED Display मिलती है साथ-साथ 120Hz Refresh Rate और दमदार प्रोसेसर गेमिंग का भी ऑप्शन रहता है.
Realme P3 Pro 5G
Realme P3 Pro 5G में आपको लगभग 6.83 इंच की Curved AMOLED Display के साथ ही साथ बड़ी बैटरी AI कैमरा फीचर्स और 120Hz Refresh Rate का ऑप्शन दिया जाता है.