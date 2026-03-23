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Curd vs Buttermilk: दही या छाछ किसका सेवन होता है ज्यादा लाभदायक, जानें दोनों में अंतर

Curd vs Buttermilk: जैसा की सभी को पता है कि गर्मी का मौसम आ गया है. ऐसे में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का सेवन करते हैं जैसे दही-छाछ, तरबूज आदि, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही और छाछ में से कौन ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं-  


By: sanskritij jaipuria | Last Updated: March 23, 2026 3:44:00 PM IST

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दही और छाछ का परिचय

दही और छाछ दोनों ही दूध से बनने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, जो भारतीय रसोई में रोजाना उपयोग किए जाते हैं. ये स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं.

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प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत

दोनों में नेचुरल प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और पाचन तंत्र को बैलेंस रखने में मदद करते हैं.

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पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं

दही और छाछ का नियमित सेवन पाचन को मजबूत करता है. इससे गैस, अपच और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है.

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पोषक तत्वों से भरपूर

इनमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों और शरीर की मजबूती के लिए जरूरी हैं.

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एसिडिटी में सावधानी जरूरी

दही ज्यादा लाभकारी है, लेकिन ज्यादा खट्टा दही एसिडिटी को बढ़ा सकता है. ऐसे में छाछ का सेवन अधिक उपयुक्त ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये हल्की होती है.

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कब्ज से राहत दिलाने में सहायक

दही और छाछ दोनों ही आंतों की कार्यप्रणाली को सुधारते हैं, जिससे कब्ज की समस्या में राहत मिलती है. छाछ विशेष रूप से पेट को ठंडक और नमी प्रदान करती है.

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छाछ का हल्का और हाइड्रेटिंग प्रभाव

छाछ शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और गर्मियों में विशेष रूप से फायदेमंद होता है. ये पेट को आराम देता है और दिनभर तरोताजा बनाए रखता है.

Discalimer: ये खबर मिली हुई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर अधारित हैं, इनखबर इसकी पष्टि नहीं करता है.

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