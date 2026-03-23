Curd vs Buttermilk: दही या छाछ किसका सेवन होता है ज्यादा लाभदायक, जानें दोनों में अंतर

Curd vs Buttermilk: जैसा की सभी को पता है कि गर्मी का मौसम आ गया है. ऐसे में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का सेवन करते हैं जैसे दही-छाछ, तरबूज आदि, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही और छाछ में से कौन ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर नहीं तो आइए जानते हैं-