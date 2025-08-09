  • Home>
  • क्या आप भी है मोटापे से परेशान , तो जरुर ट्राई करें ये खास ड्रिंक जो वजन कम करने के साथ लाएगी चेहरे पर चमक

वजन कम करने के लिए हम तरह-तरह के डाइट प्लान और एक्सरसाइज आज़माते हैं, लेकिन पानी पीने का तरीका भी आपके वेट लॉस जर्नी में बड़ा बदलाव ला सकता है। न्यूट्रीशनिस्ट के अनुसार, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि सही तरह का पानी और सही समय पर पीना आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचन को दुरुस्त करता है और फैट बर्निंग को तेज करता है। अलग-अलग फ्लेवर और न्यूट्रिशन से भरपूर पानी, जैसे डिटॉक्स वाटर या हर्बल वाटर, आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है।

By: Komal Kumari Last Updated: August 9, 2025 14:22:39 IST
1/8

नींबू पानी (Lemonade)

नींबू पानी सुबह खाली पेट पीना वजन घटाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसमें मौजूद विटामिन C मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और पाचन को सही रखता है। नींबू पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है और दिनभर आपको फ्रेश महसूस कराता है।

2/8

अदरक पानी (Ginger water)

अदरक पानी में मौजूद जिंजरोल और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और फैट स्टोर होने से रोकते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है और भूख कम करता है। अदरक पानी शरीर में गर्माहट लाता है, जिससे कैलोरी बर्न तेजी से होती है।

3/8

पुदीना पानी (Mint water )

पुदीना पानी स्वाद में ताज़ा और ठंडक देने वाला होता है, साथ ही यह पाचन को भी सुधारता है। इसमें मौजूद मेंथॉल पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है और ब्लोटिंग कम करता है। पुदीना पानी फैटी फूड्स को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करता है और भूख पर कंट्रोल रखता है।

4/8

खीरा पानी(Cucumber water)

खीरा पानी हाइड्रेशन के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी देता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है।

5/8

दालचीनी पानी (Cinnamon water)

दालचीनी पानी ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है और क्रेविंग्स को कम करता है। इसमें मौजूद सिनामाल्डीहाइड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट बर्निंग में मदद करता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में दालचीनी का टुकड़ा डालकर रातभर भिगो दें और सुबह पी लें।

6/8

मेथी पानी( Fenugreek water)

मेथी के दाने पानी में भिगोकर पीना वजन घटाने के लिए एक पुराना और असरदार नुस्खा है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर भूख कम करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है।

7/8

सेब का सिरका पानी (Apple Cider Vinegar)

सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) पानी में मिलाकर पीने से फैट बर्निंग तेज होती है। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड पाचन में सुधार करता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

