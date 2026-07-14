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पहले कोच की छुट्टी, अब खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज! IPL 2027 से पहले 5 प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है CSK

IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया है. CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल बाद टीम का साथ छोड़ दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का कोचिंग स्टाफ पूरी तरह बदल जाएगा. इतना ही नहीं, अगले सीजन से पहले सीएसके की टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं. नए सीजन के ऑक्शन से पहले सीएसके कई खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. जानें कौन से होंगे वो खिलाड़ी…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 14, 2026 5:22:35 PM IST

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सीएसके के ऑलराउंडर प्रशांत वीर. - Photo Gallery
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प्रशांत वीर

स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं. CSK ने प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि पर खरीदा था, लेकिन IPL 2026 में वह सिर्फ 6 मैच ही खेल पाए, जिसमें 90 रन बनाए. वहीं, गेंदबाजी में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए.

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सीएसके के बल्लेबाज सरफराज खान. - Photo Gallery
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सरफराज खान

सरफराज खान को आईपीएल 2026 में शुरुआती मुकाबलों में खेलने का मौका मिला. उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए 7 पारियों में 169.47 की स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा. हालांकि टूर्नामेंट के बीच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था.

भारतीय स्पिनर राहुल चाहर. - Photo Gallery
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राहुल चाहर

भारतीय स्पिनर राहुल चाहर को भी सीएसके अगले सीजन से पहले रिलीज कर सकती है. राहुल चाहर को सीएसके ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में 5.20 करोड़ की रकम पर खरीदा था, लेकिन उन्हें सीजन सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला. उस मुकाबले में राहुल चाहर ने 4 ओवर में 46 रन खर्च किए और कोई विकेट भी नहीं ले पाए.

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जैक फाउल्क्स

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक फाउल्क्स का भी अगले सीजन से पहले सीएसके से पत्ता कट सकता है. जैक फाउल्क्स को IPL 2026 में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. ऐसे में अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज किया जा सकता है.

भारतीय गेंदबाज श्रेयस गोपाल. - Photo Gallery
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श्रेयस गोपाल

भारतीय गेंदबाज श्रेयस गोपाल को सीएसके ने IPL 2026 में 30 लाख रुपये में रिटेन किया था. हालांकि पूरे सीजन श्रेयस गोपाल को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

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CSK के पूर्व हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग. - Photo Gallery
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स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा CSK का साथ

सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने सोमवार (13 जुलाई) को फ्रेंचाइजी से अलग होने का एलान किया. वह साल 2008 में सीएसके की टीम में खिलाड़ी के तौर पर जुड़े थे, लेकिन अगले साल से हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने लगे. उन्होंने 18 साल तक सीएसके के हेड कोच का पद संभाला.

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