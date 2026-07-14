पहले कोच की छुट्टी, अब खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज! IPL 2027 से पहले 5 प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है CSK

IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया है. CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल बाद टीम का साथ छोड़ दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का कोचिंग स्टाफ पूरी तरह बदल जाएगा. इतना ही नहीं, अगले सीजन से पहले सीएसके की टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं. नए सीजन के ऑक्शन से पहले सीएसके कई खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. जानें कौन से होंगे वो खिलाड़ी…