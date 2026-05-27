MS Dhoni के भविष्य पर CSK CEO का बड़ा बयान, क्या IPL 2027 में होगी वापसी?

MS Dhoni IPL 2026: आईपीएल 2026 में धोनी एक भी मुकाबला खेलते नजर नहीं आए. सीजन शुरू होने से ठीक पहले लगी चोट के कारण वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहे. उनके मैदान पर न उतरने से फैंस को बड़ा झटका लगा और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी उनकी कमी महसूस करती रही.