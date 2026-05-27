MS Dhoni के भविष्य पर CSK CEO का बड़ा बयान, क्या IPL 2027 में होगी वापसी?
MS Dhoni IPL 2026: आईपीएल 2026 में धोनी एक भी मुकाबला खेलते नजर नहीं आए. सीजन शुरू होने से ठीक पहले लगी चोट के कारण वह पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहे. उनके मैदान पर न उतरने से फैंस को बड़ा झटका लगा और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी उनकी कमी महसूस करती रही.
चोट ने बिगाड़ा पूरा सीजन
सीएसके ने सीजन की शुरुआत से पहले जानकारी दी थी कि धोनी की पिंडली में चोट लगी है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें करीब दो हफ्ते आराम की जरूरत थी, लेकिन रिकवरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकी. यही वजह रही कि वह पूरे IPL 2026 में मैदान पर वापसी नहीं कर पाए.
चेन्नई में फैंस का किया अभिवादन
चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी लीग मैच के बाद धोनी ने मैदान का चक्कर लगाकर फैंस का अभिवादन किया. इस दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया. इसी घटना के बाद उनके रिटायरमेंट और CSK छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गईं.
CSK CEO ने दिया बड़ा बयान
Chennai Super Kings के CEO काशी विश्वनाथन ने धोनी के भविष्य को लेकर बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी ने अभी तक धोनी से उनके अगले कदम को लेकर कोई चर्चा नहीं की है. उनका कहना था कि धोनी हमेशा अपने फैसले खुद लेते हैं और टीम उनके निर्णय का सम्मान करती है.
हर रोल में धोनी को रखना चाहती है CSK
काशी विश्वनाथन ने साफ कहा कि CSK हमेशा धोनी को अपने साथ रखना चाहेगी. चाहे वह खिलाड़ी हों, कोच हों या फिर मेंटर की भूमिका निभाएं, फ्रेंचाइजी उन्हें टीम का हिस्सा बनाए रखना चाहती है. हालांकि अंतिम फैसला पूरी तरह धोनी पर ही निर्भर करेगा.
फैंस चाहते हैं एक और सीजन
IPL 2026 मिस करने के बाद अब फैंस और कई पूर्व क्रिकेटर चाहते हैं कि धोनी अगले सीजन में वापसी करें. कई लोगों का मानना है कि चोट के कारण उनका आखिरी सीजन अधूरा रह गया और उन्हें एक बार फिर मैदान पर देखने की उम्मीद अभी बाकी है.
धोनी के बिना संघर्ष करती दिखी CSK
धोनी की गैरमौजूदगी में CSK का प्रदर्शन काफी साधारण रहा. टीम लीग स्टेज खत्म होने तक अंक तालिका में आठवें स्थान पर रही. चेन्नई ने 14 मुकाबलों में सिर्फ 6 जीत दर्ज कीं, जबकि 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा.
अब सभी की नजर धोनी के फैसले पर
44 वर्षीय धोनी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब सभी की नजर उनके अगले फैसले पर टिकी है. क्या वह IPL 2027 में वापसी करेंगे या किसी नई भूमिका में CSK के साथ जुड़े रहेंगे, इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा.