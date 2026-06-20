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क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जीना रोड्रिग्ज का फोटो शूट, देखें ग्लैमरस तस्वीरें

Cristiano Ronaldo fiancée Georgina Rodriguez’s photoshoot: फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में खेला जा रहा है. फाइनल मुकाबला 19 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा.  इस बीच फुटबॉल मुकाबलों की खुमारी फैन्स के सिर चढ़कर बोल रही है. इस बीच पुर्तगाल फुटबॉल टीम के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और युवा मिडफील्डर जोआओ नेवेस के बीच मैदान पर शुरू हुआ विवाद अब उनके परिवारों तक पहुंच गया है. अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज ने नेवेस की गर्लफ्रेंड मडालेना अरागाओ के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा तंज कसा है जिसने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है. 


By: JP Yadav | Last Updated: June 20, 2026 11:27:32 AM IST

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Showcasing a stunning figure in swimwear - Photo Gallery
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स्विमवियर में दिखाई शानदार फ़िगर

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जीना रोड्रिग्ज ने 'हार्पर बाज़ार स्पेन' के जुलाई/अगस्त इश्यू के कवर पर कई तरह के छोटे स्विमवियर में अपनी शानदार फ़िगर दिखाई.

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32 साल की हैं जॉर्जीना रोड्रिग्ज

32 साल की इस मॉडल को ब्रांड 'कैल्ज़ेडोनिया' का नया स्पैनिश एंबेसडर बनाया गया है और उन्होंने एक लग्ज़री यॉट पर पोज़ देते हुए अपनी फ़िगर दिखाई है.

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जॉर्जीना रोड्रिग्ज का मेल खाता है विजन

मैगज़ीन से बात करते हुए मॉडल ने कहा कि उनका मॉडर्न स्टाइल ब्रांड के विज़न से पूरी तरह मेल खाता है.

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27 जनवरी 1994 को अर्जेंटीना में जन्मी हैं रोड्रिगेज हर्नांडेज़

27 जनवरी 1994 को अर्जेंटीना में जन्मी रोड्रिगेज हर्नांडेज़ स्पेनिश सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल हैं. वो फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ अपने रिश्ते के लिए जानी जाती हैं.

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1-1 से बराबरी कर पाया पुर्तगाल

यह शूट रोनाल्डो के वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड छठी बार ग्लोबल स्टेज पर वापसी के समय ही हुआ है. यह अलग बात है कि पुर्तगाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो के ख़िलाफ़ अपना पहला ग्रुप मैच जीतने में नाकाम रहा और मैच 1-1 से ड्रॉ रहा.

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अच्छा नहीं चल रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो करियर

रोनाल्डो FIFA रैंकिंग में पुर्तगाल से 40 स्थान नीचे वाली टीम के खिलाफ एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा पाए, जबकि मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज को संघर्ष कर रहे फॉरवर्ड को सब्स्टिट्यूट न करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुझाव दिए जा रहे थे कि वे रोनाल्डो से 'डरे हुए' हैं.

Propose without intention - Photo Gallery
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बिना इरादा किया प्रपोज

रोनाल्डो ने अपने प्रपोज़ल के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने दिन के एक असामान्य समय पर प्रपोज़ किया था.

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10 सालों से हैं रिलेशन में

सऊदी अरब में रहने वाली जॉर्जीना की लाइफस्टाइल अपने सॉकर स्टार मंगेतर के साथ काफी शानदार है, जिनके साथ वह पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में हैं.

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एक साल पहले हुई सगाई

इंस्टाग्राम पर बहुत पॉपुलर यह पावर कपल आठ साल तक डेटिंग करने के बाद 11 अगस्त, 2025 को सगाई कर चुका है.

Tags:
FIFA World Cup 2026
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