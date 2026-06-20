क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जीना रोड्रिग्ज का फोटो शूट, देखें ग्लैमरस तस्वीरें

Cristiano Ronaldo fiancée Georgina Rodriguez’s photoshoot: फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में खेला जा रहा है. फाइनल मुकाबला 19 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा. इस बीच फुटबॉल मुकाबलों की खुमारी फैन्स के सिर चढ़कर बोल रही है. इस बीच पुर्तगाल फुटबॉल टीम के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और युवा मिडफील्डर जोआओ नेवेस के बीच मैदान पर शुरू हुआ विवाद अब उनके परिवारों तक पहुंच गया है. अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज ने नेवेस की गर्लफ्रेंड मडालेना अरागाओ के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा तंज कसा है जिसने इस विवाद की आग में घी डालने का काम किया है.