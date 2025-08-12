Cristiano Ronaldo: रोनाल्डो नें 9 साल तक डेट के बाद किया सगाई का एलान, जॉर्जिना से पहले रह चुकी हैं 18 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड
Cristiano Ronaldo: फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरकार अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्ज से सगाई का ऐलान कर दिया है। दोनों पिछले 9 साल से रिलेशनशिप में हैं । जॉर्जिना से पहले रोनाल्डो का नाम दुनिया की कई मशहूर मॉडलों और सेलेब्स के साथ जुड़ा था, जिसमें 18 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स शामिल रही हैं,आइए जानतें हैं…
रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्ज पहली मुलाकात (Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिग्ज की पहली मुलाकात 2016 में मैड्रिड के एक गूची स्टोर में हुई थी। जॉर्जिना वहां सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थीं और रोनाल्डो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने आए थे। धीरे-धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं। कुछ महीनों में ही दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में आने लगीं।
9 साल लंबा रिश्ता (Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez Relationship)
रोनाल्डो और जॉर्जिना ने 9 साल का लंबा समय एक साथ बिताया, जिसमें उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे। दोनों ने अपने रिश्ते को मीडिया से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस और सोशल मीडिया पोस्ट्स से उनका प्यार सबको साफ नजर आया।
बच्चों के साथ फैमिली लाइफ (Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez chidrens)
जॉर्जिना और रोनाल्डो की एक बेटी अलाना मार्टिना है, जबकि जॉर्जिना ने रोनाल्डो के तीन और बच्चों की देखभाल भी की है। इस वजह से फैन्स उन्हें "परफेक्ट फैमिली" का उदाहरण मानते हैं।
इरीना शायक (Cristiano Ronaldo and Irina Shayk)
रूसी सुपरमॉडल इरीना शायक और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिश्ता 2010 से 2015 तक चला। दोनों की मुलाकात एक फैशन शूट के दौरान हुई थी। उनकी जोड़ी ग्लैमरस मानी जाती थी और अक्सर दोनों रेड कार्पेट पर साथ नजर आते थे।
बिपाशा बसु (Cristiano Ronaldo and Bipasha Basu)
2007 में, बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक फोटो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह तस्वीर पुर्तगाल में एक इवेंट के दौरान खींची गई थी, मीडिया में इस तस्वीर के वायरल होते ही अफवाहें उड़ने लगीं कि दोनों डेट कर रहे हैं। हालांकि, बिपाशा ने बाद में कहा कि यह सिर्फ एक फ्रेंडली मोमेंट था और उनका रोनाल्डो के साथ कोई रिश्ता नहीं था।
किम कार्दशियन (Cristiano Ronaldo and Kim Kardashian)
2010 में, अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच डेटिंग की खबरें आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किम उस समय मैड्रिड गई थीं और रोनाल्डो से उनकी मुलाकात हुई थी ,हालांकि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला।