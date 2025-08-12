Cristiano Ronaldo: रोनाल्डो नें 9 साल तक डेट के बाद किया सगाई का एलान, जॉर्जिना से पहले रह चुकी हैं 18 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड

बिपाशा बसु (Cristiano Ronaldo and Bipasha Basu)

2007 में, बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक फोटो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह तस्वीर पुर्तगाल में एक इवेंट के दौरान खींची गई थी, मीडिया में इस तस्वीर के वायरल होते ही अफवाहें उड़ने लगीं कि दोनों डेट कर रहे हैं। हालांकि, बिपाशा ने बाद में कहा कि यह सिर्फ एक फ्रेंडली मोमेंट था और उनका रोनाल्डो के साथ कोई रिश्ता नहीं था।