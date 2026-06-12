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क्राइम सीरीज से लेकर एक्शन-ड्रामा मूवीज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

Movies-Series On OTT: जून का ये सप्ताह दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है. कई वेब सीरीज और फिल्में हैं, जो ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं. जानें उन फिल्मों और सीरीज के नाम.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 12, 2026 5:52:29 PM IST

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करुप्पु

सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' आज 12 जून को ओटीटी पर रिलीज हो गई. यह फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. यह एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी एक पिता और उसकी गंभीर रूप से बीमार बेटी के आसपास घूमती है. बेटी के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पिता ने जो सोना जमा किया होता है, वह एक हमले के दौरान लूट लिया जाता है. न्याय पाने के लिए वह अदालत और सरकारी अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन हर जगह उसे भ्रष्टाचार और बेईमानी का सामना करना पड़ता है. निराश होकर वह संरक्षक देवता वेट्टाई करप्पू से प्रार्थना करता है. इसके बाद देवता एक निडर वकील के रूप में धरती पर आते हैं और पिता-बेटी को न्याय दिलाने के लिए भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं.

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भूत बंगला

अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू अभिनीत फिल्म 'भूत बंगला' 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी अर्जुन (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे पता चलता है कि उसके दादा ने गांव में स्थित पैतृक महल छोड़ दिया है. जब वह गांव जाता है और महल में एक डेस्टिनेशन वेडिंग का आयोजन करता है, तो उसे राक्षसी श्रापों के बारे में पता चलता है. वह, स्थानीय लोगों की बात अनसुनी करते हुए, वह तैयारियां शुरू कर देता है और इसी दौरान उसका सामना एक अलौकिक घटना से होता है.

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ड्रिडम

मार्टिन जोसेफ द्वारा निर्देशित यह मलयालम क्राइम-थ्रिलर फिल्म एक आदर्शवादी नवनियुक्त सब-इंस्पेक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे इडुक्की के एक ग्रामीण गांव कुझिनलम में पहली पोस्टिंग मिली है. इस फिल्म में शेन निगम, दिनेश प्रभाकर, कृष्णा प्रभा, सानिया फातिमा जैसे कलाकार हैं. यह फिल्म 12 जून को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई.

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राख

प्रोसित रॉय द्वारा निर्देशित यह वेब सीरीज 1970 के दशक के उत्तरार्ध में घटित होती है और एक पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है. उसकी खोज से पूरे शहर में दहशत फैल जाती है, वहीं उसे हिंसा की अंधेरी दुनिया और खतरनाक मानवीय मनोविज्ञान का भी सामना करना पड़ता है. इस सीरीज में अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आकाश मखीजा, आमिर बशीर, राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आए हैं. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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मां है ना

यह एक रोमांचक रियलिटी वेब सीरीज़ है, जिसमें 6 जेनरेशन Z के सेलिब्रिटी अपनी माताओं के साथ मिलकर पारंपरिक लेकिन मनोरंजक कुकिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे. शो में टीम के सदस्यों और उनकी माताओं के बीच के बंधन को दिखाया जाएगा, साथ ही मज़ेदार कुकिंग टास्क भी होंगे. इस सीरीज में शिल्पा शेट्टी, सुनीता आहूजा, तान्या मित्तल, उर्वशी ढोलकिया जैसे कलाकार नजर आए. इसे आप जी 5 पर देख सकते हैं.

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