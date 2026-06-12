क्राइम सीरीज से लेकर एक्शन-ड्रामा मूवीज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर लगेगा मनोरंजन का तड़का

करुप्पु

सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पु' आज 12 जून को ओटीटी पर रिलीज हो गई. यह फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. यह एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी एक पिता और उसकी गंभीर रूप से बीमार बेटी के आसपास घूमती है. बेटी के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पिता ने जो सोना जमा किया होता है, वह एक हमले के दौरान लूट लिया जाता है. न्याय पाने के लिए वह अदालत और सरकारी अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन हर जगह उसे भ्रष्टाचार और बेईमानी का सामना करना पड़ता है. निराश होकर वह संरक्षक देवता वेट्टाई करप्पू से प्रार्थना करता है. इसके बाद देवता एक निडर वकील के रूप में धरती पर आते हैं और पिता-बेटी को न्याय दिलाने के लिए भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं.