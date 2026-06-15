शादी तक नहीं किया इंतजार! 7 फेरे लेने से पहले प्रेग्नेंट हुईं इन क्रिकेटर्स की गर्लफ्रेंड, देखें लिस्ट
Cricketers Partners Pregnant Before Marriage: क्रिकेट जगत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शादी से पहले ही पिता बन गए थे. इस लिस्ट में भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी शामिल है. उनके अलावा भी अन्य कई ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनकी पार्टनर बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. इन क्रिकेटर्स की लव स्टोरीज ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं, जिनकी चर्चा आज भी की जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन वो स्टार क्रिकेटर…
विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता
वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स (Vivian Richards) का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है. विवियन रिचर्ड्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता का अफेयर क्रिकेट जगत में काफी फेमस रहा है. नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स की बेटी (मसाबा) को जन्म दिया था, लेकिन उन्होंने कभी एक-दूसरे से शादी नहीं की. विवियन रिचर्ड्स ने मसाबा को पिता के तौर पर अपना नाम दिया है.
जो रूट और कैरी कॉटरेल
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने साल 2016 में कैरी कॉटरेल से सगाई की थी. इसके बाद साल 2017 में ही कैरी कॉटरेल ने बेटे (अल्फ्रेड विलियम रूट) को जन्म दिया. उस समय तक रूट और कैरी ने शादी नहीं की थी. फिर साल 2018 में कपल ने शादी रचाई.
हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक
इस लिस्ट में भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल है. हार्दिक पांड्या का विदेशी मॉडल नताशा स्टेनकोविक के साथ अफेयर चल रहा था. इसी दौरान नताशा प्रेग्नेंट हो गई थीं. इसके बाद हार्दिक और नताशा ने शादी रचाई थी. शादी के बाद नताशा ने बेटे को जन्म दिया था. हालांकि मौजूदा समय में हार्दिक और नताशा अलग हो गए हैं.
ट्रेविस हेड और जेसिका डेविस
ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी शादी से पहले ही पिता बन गए थे. हेड ने साल 2023 में अपनी मंगेतर जेसिका डेविस से शादी रचाई थी, जबकि वे दोनों साल 2022 में ही माता-पिता बन गए थे. जेसिका डेविस ने साल 2022 में बेटी को जन्म दिया था.
डेविड वॉर्नर और कैंडिस
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर भी अपनी शादी से पहले पिता बने थे. वॉर्नर ने अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस से साल 2015 में शादी रचाई थी, लेकिन वे दोनों एक साल पहले ही माता-पिता बन गए थे. साल 2014 में ही वॉर्नर की बड़ी बेटी का जन्म हो गया था.
विनोद कांबली और एंड्रिया हेविट
सचिन तेंदुलकर के साथी और भारत के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली भी इस लिस्ट में शुमार हैं. पहली पत्नी से तलाक के बाद विनोद कांबली का अफेयर एंड्रिया हेविट के साथ रिलेशनशिप में आए. इस दौरान हेविट प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया. इसके करीब 4 साल बाद कपल ने कोर्ट मैरिज की.
क्रिस गेल और नताशा बेरीज
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ओपनर क्रिस गेल भी शादी से पहले पिता बन चुके हैं. उनकी बेटी ब्लश का जन्म साल 2016 में हुआ था. उस समय तक गेल और उनकी गर्लफ्रेंड नताशा बेरीज ने शादी नहीं की थी.