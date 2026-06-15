शादी तक नहीं किया इंतजार! 7 फेरे लेने से पहले प्रेग्नेंट हुईं इन क्रिकेटर्स की गर्लफ्रेंड, देखें लिस्ट

Cricketers Partners Pregnant Before Marriage: क्रिकेट जगत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो शादी से पहले ही पिता बन गए थे. इस लिस्ट में भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी शामिल है. उनके अलावा भी अन्य कई ऐसे क्रिकेटर हैं, जिनकी पार्टनर बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. इन क्रिकेटर्स की लव स्टोरीज ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं, जिनकी चर्चा आज भी की जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन वो स्टार क्रिकेटर…