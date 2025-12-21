महाकाल के दर पर खेल और सियासत का संगम, क्रिकेटर रजत पाटीदार और बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने परिवार संग किए दर्शन

खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्रेयसी सिंह

श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और हाल ही में उन्हें नीतीश कुमार कैबिनेट में खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में शामिल किया गया है. महज 34 वर्ष की उम्र में मंत्री बनने वाली श्रेयसी सिंह ने राजनीति के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन किया है. वह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज रही हैं और भारत के लिए कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक जीत चुकी हैं.