महाकाल के दर पर खेल और सियासत का संगम, क्रिकेटर रजत पाटीदार और बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने परिवार संग किए दर्शन
Bihar Sports Minister Shreyasi Singh: भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार और बिहार सरकार की खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने शुक्रवार को परिवार के साथ उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन किए. दोनों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भोग आरती में भाग लिया और भगवान श्री महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला.
भोग आरती में सम्मिलित होकर परिवार सहित दर्शन किए
श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के उप प्रशासक एस.एन. सोनी ने जानकारी दी कि भारतीय क्रिकेटर रजत पाटीदार शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भोग आरती में सम्मिलित होकर परिवार सहित दर्शन किए.
बिहार सरकार की मंत्री हैं श्रेयसी सिंह
वहीं बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी आरती में भाग लिया और ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए. दर्शन के बाद मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने श्रेयसी सिंह का सम्मान एवं अभिनंदन किया.
खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्रेयसी सिंह
श्रेयसी सिंह बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और हाल ही में उन्हें नीतीश कुमार कैबिनेट में खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में शामिल किया गया है. महज 34 वर्ष की उम्र में मंत्री बनने वाली श्रेयसी सिंह ने राजनीति के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन किया है. वह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज रही हैं और भारत के लिए कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक जीत चुकी हैं.
देश के लिए कई मेडल जीत चुकी हैं श्रेयसी
श्रेयसी सिंह ने 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था. इसके बाद 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने इसी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया. इसके अलावा एशियन गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने भारत के लिए पदक हासिल किए हैं. खेल जगत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
राजनीति से श्रेयसी सिंह और उनके परिवार का नाता
श्रेयसी सिंह का राजनीतिक और सामाजिक परिवार से भी गहरा नाता रहा है. वह दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं. उनके पिता केंद्र सरकार में चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनकी मां पुतुल कुमारी बांका से सांसद रह चुकी हैं. खेल और राजनीति दोनों क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं श्रेयसी सिंह आज युवाओं के लिए प्रेरणा मानी जाती हैं.