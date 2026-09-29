किसी की परवाह किए बिना बीच सड़क पर समरीन की बाहों में समाए अर्शदीप, जापान में क्रिकेटर का रोमांटिक अंदाज वायरल; देखें तस्वीरें

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

IPL 2026 के दौरान अर्शदीप सिंह और समरीन कौर का धर्मशाला में एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें दोनों हाथों में हाथ डाले साथ घूमते नजर आए. वीडियो सामने आते ही फैंस ने समरीन को लेकर चर्चा शुरू कर दी. कुछ लोगों ने दोनों के इस निजी पल को लेकर सवाल किए, जबकि कई फैंस ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें भी आम लोगों की तरह अपने निजी पल बिताने की आजादी मिलनी चाहिए.