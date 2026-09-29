किसी की परवाह किए बिना बीच सड़क पर समरीन की बाहों में समाए अर्शदीप, जापान में क्रिकेटर का रोमांटिक अंदाज वायरल; देखें तस्वीरें
Arshdeep Singh with Samreen Kaur: भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह क्रिकेट के अलावा इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से चर्चा में हैं. वह अक्सर एक्ट्रेस और गर्लफ्रेंड समरीन कौर के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं. हाल ही में जापान से दोनों की कुछ रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
जापान में छुट्टियां मनाते दिखे अर्शदीप-समरीन
अर्शदीप सिंह और समरीन कौर को आईपीएल 2026 से साथ देखा जा रहा है और अब दोनों अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी कर चुके हैं. दोनों इस वक्त जापान में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं.
रोमांटिक अंदाज में दिखे दोनों
क्रिकेटर अर्शदीप ने इंस्टाग्राम पर अपनी जापान ट्रिप की कई फोटोज शेयर की हैं. तस्वीरों में अर्शदीप अपनी गर्लफ्रेंड सरमीन कौर संग जापान के चूबु क्षेत्र के सबसे बड़े शहर नागोया की सड़कों पर घूमने दिख रहे हैं. दोनों ब्लैक कलर के मैचिंग आउटफिट पहन रखे हैं और साथ में रोमांटिक पोज भी दे रहे हैं.
एक-दूसरे की आंख में देखते नजर आए
अर्शदीप सिंह ब्लैक टी-शर्ट, लूज ट्राउजर, पगड़ी और काले चश्मे में नजर आए. वहीं, समरीन ने ब्लैक कैजुअल ड्रेस के साथ येलो शेड्स लगाए थे। तस्वीर में दोनों एक-दूसरे में खोए दिखे.
कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?
IPL 2026 के दौरान अर्शदीप सिंह और समरीन कौर का धर्मशाला में एक वीडियो वायरल हुआ था. इसमें दोनों हाथों में हाथ डाले साथ घूमते नजर आए. वीडियो सामने आते ही फैंस ने समरीन को लेकर चर्चा शुरू कर दी. कुछ लोगों ने दोनों के इस निजी पल को लेकर सवाल किए, जबकि कई फैंस ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें भी आम लोगों की तरह अपने निजी पल बिताने की आजादी मिलनी चाहिए.
एशियन गेम्स के लिए भारत जापान में है
एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फ्री टाइम में घूम रहे हैं. अर्शदीप सिंह ने भी जापान घूमते हुए अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.