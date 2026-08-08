अनाया कपड़े उतारो… जब महिला क्रिकेटर से डॉक्टर ने की ऐसी बदसलूकी! जिसने भी सुना बंद कर लिए कान

Anaya Bangar Horrifying Hospital Incident: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की बेटी अनाया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लड़के से लड़की बनी अनाया बांगर अपनी नई जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं. दरअसल, वह अपना जेंडर चेंज करके लड़के से लड़की बनी हैं. ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ में अलग-अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उनके लड़के से लड़की बनने का सफर भी काफी मुश्किल रहा है. लड़की बनने के बाद उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.