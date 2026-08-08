अनाया कपड़े उतारो… जब महिला क्रिकेटर से डॉक्टर ने की ऐसी बदसलूकी! जिसने भी सुना बंद कर लिए कान
Anaya Bangar Horrifying Hospital Incident: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और कोच संजय बांगर की बेटी अनाया एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लड़के से लड़की बनी अनाया बांगर अपनी नई जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं. दरअसल, वह अपना जेंडर चेंज करके लड़के से लड़की बनी हैं. ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ में अलग-अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उनके लड़के से लड़की बनने का सफर भी काफी मुश्किल रहा है. लड़की बनने के बाद उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
आर्यन से बनीं अनाया
क्रिकेटर आर्यन बांगर ने कुछ समय पहले ही अपना जेंडर चेंज कराया है, जिसके बाद वो पूरी तरह से लड़की बन गई हैं. अब वह अनाया बांगर की नई पहचान से जी रही हैं. हालांकि लड़के से लड़की बनी अनाया की जिंदगी आसान नहीं है. उन्हें इसके लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
अस्पताल की हैरान कर देने वाली घटना
अनाया बांगर ने हॉटरफ्लाई से बातचीत के दौरान सरकारी अस्पताल में हुई हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बताया. अनाया ने कहा कि ट्रांस बिल की वजह से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने पड़े. इसके लिए उन्हें सरकारी अस्पताल जाना पड़ा था.
डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंची अनाया
अनाया ने बताया कि वो अपनी सर्जरी के सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर अस्पताल पहुंची थीं. वहां पर 6 पुरुष और 3 महिला डॉक्टर्स का पैनल था. उस पैनल को सर्टिफाई करना था कि अनाया महिला हैं. डॉक्टर्स ने अनाया से ऐसी डिमांड की, जिससे वह शॉक्ड रह गईं.
डॉक्टर्स ने क्या कहा?
अनाया का कहना है कि डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि उन्हें पूरे कपड़े उतारने होंगे और सबकुछ दिखाना पड़ेगा कि वो सच में महिला हैं कि नहीं. डॉक्टर्स देखना चाहते थे कि अनाया की सर्जरी हुई है या नहीं. इस घटना ने अनाया को अंदर से झकझोर कर रख दिया. अनाया ने कहा कि उन्हें लगा था कि जेंडर वेरिफाई करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट (स्त्री रोग विशेषज्ञ) होंगी, लेकिन वहां पर पुरुष डॉक्टर्स भी मौजूद थे.
कहीं बाहर नहीं जाती अनाया
क्रिकेटर अनाया बांगर ने बताया कि इसकी वजह से उन्होंने कहीं पर भी आना-जाना ही छोड़ दिया है. उनका कहना है कि अगर वह कहीं जाती हैं और कुछ होता है, तो क्या होगा. दरअसल, अभी भी उनके डॉक्यूमेंट्स पर आर्यन बांगर ही है.
दोस्त ने भी की गलत हरकत!
इतना ही नहीं, अनाया ने बताया कि एक बार उनके दोस्त ने भी उनके साथ अजीब हरकत की थी. दरअसल, उनके दोस्त ने उनके प्राइवेट पार्ट पर टैप करके सच जानने की कोशिश की. अनाया ने बताया कि वो खुद में बंधा हुआ महसूस करती थीं. उनका दिमाग और दिल अलग-अलग डायरेक्शन में चल रहा था.
नई जिंदगी का सफर
फिलहाल अनाया बांगर पूरी तरह से लड़की बन चुकी हैं. अब वह एक लड़की के रूप में ही अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हैं. वह शौकिया तौर पर क्रिकेट खेलती भी दिखाई देती हैं.