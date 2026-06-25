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लाल जोड़े में अप्सरा सी लगीं आकाशदीप की दुल्हनिया, दूल्हे के शाही लुक ने भी लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

Akash Deep Marriage Photos: भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप अपनी मंगेतर अक्षिता राज संग शादी के बंधन में बंध गए हैं. आकाशदीप ने वाराणसी के ताज गंगेज होटल में अक्षिता राज के साथ धूमधाम से शादी रचाई. उनकी शादी की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इंटरनेट पर आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता राज की खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अक्षिता राज लाल जोड़े में दिखाई दे रही हैं, जो उनके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है. देखिए आकाशदीप और उनकी दुल्हनिया की तस्वीरें…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 25, 2026 12:53:49 PM IST

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आकाशदीप और अक्षिता का शाही लुक. - Photo Gallery
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आकाशदीप और अक्षिता का शाही लुक

आकाशदीप और अक्षिता राज अपनी शादी के खास मौके पर शाही लुक में नजर आए. अक्षिता राज ने पारंपरिक लाल जोड़े पहने, जबकि आकाशदीप ने बेज-गोल्ड शेरवानी दिखाई दिए. वे दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद सुंदर लग रहे हैं, जिसे देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. खासकर अक्षिता के लाल लहंगे ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा.

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अक्षिता के लहंगे ने खींचा ध्यान

आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता के लाल लहंगे ने फैंस को ध्यान अपनी ओर खींचा. उनके लहंगे पर हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, सेक्विन और ट्रेडिशनल मोटिफ्स की बारीक कढ़ाई की गई है. लहंगे का बॉर्डर चौड़ा है, जबकि रिच टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं. इससे उन्हें शाही लुक मिल रहा है. साथ ही उनके हाफ स्लीव्स ब्लाउज के बॉर्डर को सुनहरे मोतियों से सजाया गया है.

आकाशदीप और अक्षिता राज. - Photo Gallery
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वरमाला के बाद आकाशदीप और अक्षिता

आकाशदीप और अक्षिता की शादी वाराणसी में धूमधाम से संपन्न हुई. वरमाला के बाद आकाशदीप ने खुशी से अक्षिता राज का हाथ ऊपर उठाया. उन दोनों के चेहरे पर साफ खुशी झलक रही है.

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महंगी ज्वेलरी ने बढ़ाई सुंदरता

आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता ने लाल जोड़े के साथ ग्रीन एमराल्ड जूलरी पहनी हुई है, जो उनके आउटफिट के साथ मैच कर रहा है. लाल ब्राइडल लंहगे के साथ लॉन्ग मैचिंग नेकलेस, इयररिंग्स, मांग टीका और कंगन के साथ लाल चूड़ियां अक्षिता को रॉयल लुक दे रही हैं.

आकाशदीप का शाही लुक. - Photo Gallery
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आकाशदीप का शाही अंदाज

क्रिकेटर आकाशदीप अपनी शादी के लिए राजपूताना अंदाज में तैयार हुए. वह अपने हाथ में एक शाही तलवार लिए दिखाई दे रहे हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.

आकाशदीप और अक्षिता राज की शादी की तस्वीरें. - Photo Gallery
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आकाशदीप-अक्षिता का रॉयल लुक

वरमाला के समय आकाशदीप शाही अंदाज में अक्षिता का इंतजार करते दिखाई दिए. जब स्टेज पर आकाशदीप और अक्षिता एकसाथ खड़े हुए, तो लाइट्स के रिफ्लेक्शन से अक्षिता का लाल जोड़ा पहले भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था. वहीं, आकाशदीप के शाही आउटफिट का लुक भी निखरकर आ रहा है.

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आकाशदीप ने शादी के बाद क्या लिखा?

आकाशदीप ने शादी के बाद तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'आज हमने सिर्फ कसमें ही नहीं खाईं, बल्कि जिंदगी के हर पड़ाव पर एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा भी किया है. हाथ में हाथ और दिल से दिल मिलाए, हम प्यार, भरोसे, हंसी-खुशी और कभी न खत्म होने वाली यादों से भरे एक सफर की शुरुआत कर रहे हैं. यह सिर्फ हमारे हमेशा साथ रहने की शुरुआत नहीं है. यह किस्मत की लिखी और प्यार से पक्की हुई एक खूबसूरत कहानी की शुरुआत है.'

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Akash deepAkash Deep marriage
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