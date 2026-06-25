लाल जोड़े में अप्सरा सी लगीं आकाशदीप की दुल्हनिया, दूल्हे के शाही लुक ने भी लूटी महफिल, देखें तस्वीरें

Akash Deep Marriage Photos: भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप अपनी मंगेतर अक्षिता राज संग शादी के बंधन में बंध गए हैं. आकाशदीप ने वाराणसी के ताज गंगेज होटल में अक्षिता राज के साथ धूमधाम से शादी रचाई. उनकी शादी की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इंटरनेट पर आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता राज की खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अक्षिता राज लाल जोड़े में दिखाई दे रही हैं, जो उनके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है. देखिए आकाशदीप और उनकी दुल्हनिया की तस्वीरें…