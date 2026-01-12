ये हैं वनडे में सबसे तेज़ शतक जड़ने वाले टॉप 10 भारतीय दिग्गज

Top 10 Indian Cricketers who scored fastest 100 in ODI: भारतीय क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज किया जा चुका है, जिन्होंने केवल 52 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल कर पूरे देश को हैरान कर दिया था. तो वहीं, इस सूची में वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों को पस्त किया था. इसके साथ ही ये आंकड़े न सिर्फ खिलाड़ियों की क्षमता को दर्शाते हैं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की आक्रामकता का प्रमाण भी विश्वभर में देते हैं.