ये हैं वनडे में सबसे तेज़ शतक जड़ने वाले टॉप 10 भारतीय दिग्गज
Top 10 Indian Cricketers who scored fastest 100 in ODI: भारतीय क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज किया जा चुका है, जिन्होंने केवल 52 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल कर पूरे देश को हैरान कर दिया था. तो वहीं, इस सूची में वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों को पस्त किया था. इसके साथ ही ये आंकड़े न सिर्फ खिलाड़ियों की क्षमता को दर्शाते हैं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की आक्रामकता का प्रमाण भी विश्वभर में देते हैं.
विराट कोहली
किंग कोहली ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 52 गेंदों में भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक बनाया था.
विराट कोहली
इसके साथ ही विराट कोहली ने एक बार फिर से उसी साल यानी साल 2013 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 61 गेंदों में अपनी दूसरी सबसे तेज शतकीय पारी खेली थी.
वीरेंद्र सहवाग
तो वही, वीरेंद्र सहवाग ने साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 60 गेंदों में शतक जड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी.
मोहम्मद अजहरुद्दीन
इसके अलावा इस सूची में मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी नाम दर्ज है. उन्होंने साल 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 62 गेंदों में अपना शतक पूरा करने में बड़ी सफलता हासिल की थी.
युवराज सिंह
सबसे तेज शतक के नाम में युवराज सिंह का नाम न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. उन्होंने साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी ताकत दिखाते हुए केवल 64 गेंदों में 100 रन पूरे सभी को अपना दीवाना बना दिया था.
केदार जाधव
इसके साथ ही केदार जाधव ने साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए आक्रामक अंदाज में 65 गेंदों में शतकीय आंकड़ा छुआ था.
सुरेश रैना
सुरेश रैना भी किसी से कम नहीं थे, उन्होंने साल 2008 में हांगकांग के खिलाफ अपनी बेहतरीन फॉर्म दिखाते हुए केवल 66 गेंदों में शतक बनाया था.
वीरेंद्र सहवाग
वीरेंद्र सहवाग ने एक बार फिर से साल 2001 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए तेज गति से मात्र 69 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी.
यूसुफ पठान
तो वहीं, यूसुफ पठान ने साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए केवल 68 गेंदों में शतक जड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी.
शिखर धवन
बब्बर शेर के नाम से विश्वभर में प्रसिद्ध शिखर धवन को आखिर कौन भूल सकता है. उन्होंने साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए केवल 73 गेंदों में अपना तेज शतक दर्ज किया था.