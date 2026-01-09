कभी मैगी से चलाया काम, पांच ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो आज हैं करोड़ों के मालिक

From Struggle To Stardom: यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा जैसे क्रिकेटरों का जीवन यह साबित करता है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. एक समय कभी मैगी खाकर गुजाStruggle Storyरा करना पड़ता था, और यह सभी भारतीय क्रिकेटर ने केवल देश के गौरव हैं बल्कि करोड़ों के मालिक भी हैं.