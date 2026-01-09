कभी मैगी से चलाया काम, पांच ऐसे भारतीय क्रिकेटर जो आज हैं करोड़ों के मालिक
From Struggle To Stardom: यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा जैसे क्रिकेटरों का जीवन यह साबित करता है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. एक समय कभी मैगी खाकर गुजाStruggle Storyरा करना पड़ता था, और यह सभी भारतीय क्रिकेटर ने केवल देश के गौरव हैं बल्कि करोड़ों के मालिक भी हैं.
यशस्वी जायसवाल (पानी-पुरी बेचने से टेस्ट शतक तक)
उत्तर प्रदेश के भदोही से मुंबई आए यशस्वी जायसवाल ने आजाद मैदान के टेंट में रातें बिताईं और गुजारा करने के लिए पानी-पुरी बेचा करते थे. लेकिन, आज वे भारतीय टीम के मुख्य ओपनर हैं और आईपीएल के साथ-साथ बीसीसीआई अनुबंधों के जरिए करोड़ों कमा रहे हैं.
रिंकू सिंह (सिलेंडर ढोने से 'सिक्सर किंग' बनने तक)
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले रिंकू के पिता घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम करत थे. एक समय झाड़ू लगाने की नौकरी करने को मजबूर रिंकू आज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर करोड़ों के मालिक हैं और आलीशान जीवन जी रहे हैं.
मोहम्मद सिराज (ऑटो चालक के बेटे से नंबर 1 गेंदबाज तक)
तो वहीं, मोहम्मद सिराज के पिता हैदराबाद में ऑटो चलाकर परिवार पालते थे. इतना ही नहीं, जूते खरीदने तक के पैसे न होने से लेकर दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बनने तक का उनका सफर धैर्य और कड़ी मेहनत की मिसाल पेश करता है.
हार्दिक पंड्या (मैगी खाकर बिताए दिन से लग्जरी लाइफ तक)
एक समय ऐसा था जब पंड्या भाई 5 रुपये की मैगी खाकर पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे. और आज हार्दिक पंड्या भारत के सबसे स्टाइलिश और अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं, जिनके पास करोड़ों की घड़ियां और आलीशान विला के साथ-साथ गाड़ियां भी हैं.
रवींद्र जडेजा (चौकीदार के बेटे से 'सर' जडेजा तक)
जामनगर के एक वॉचमैन के बेटे जडेजा ने अपनी मां को कम उम्र में खो दिया थे. लेकिन, आज वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में शामिल हैं और घोड़े, फार्महाउस के साथ-साथ अपार संपत्ति के मालिक भी हैं.