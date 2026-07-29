क्रिकेट इतिहास की 5 घटनाएं, जब फैंस ने पार की हदें, कभी कोच को जड़ा थप्पड़, कभी कप्तान के फाड़े कपड़े

Worst Fan Incidents In Cricket: क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों में अक्सर चूक देखी गई है. कई बार फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स से मिलने के लिए सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान में घुस जाते हैं. क्रिकेट इतिहास में इस तरह की बहुत सी घटनाएं देखी गई हैं, जिसमें कभी-कभी खिलाड़ी फैंस के अजीबोगरीब व्यवहार का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको क्रिकेट की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे, जब किसी खिलाड़ी या कोच पर मैदान या मैदान के बाहर किसी फैन ने हमला किया.