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क्रिकेट इतिहास की 5 घटनाएं, जब फैंस ने पार की हदें, कभी कोच को जड़ा थप्पड़, कभी कप्तान के फाड़े कपड़े

Worst Fan Incidents In Cricket: क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों में अक्सर चूक देखी गई है. कई बार फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स से मिलने के लिए सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान में घुस जाते हैं. क्रिकेट इतिहास में इस तरह की बहुत सी घटनाएं देखी गई हैं, जिसमें कभी-कभी खिलाड़ी फैंस के अजीबोगरीब व्यवहार का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको क्रिकेट की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे, जब किसी खिलाड़ी या कोच पर मैदान या मैदान के बाहर किसी फैन ने हमला किया.


By: Ankush Upadhayay | Published: July 29, 2026 11:48:53 AM IST

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान. - Photo Gallery
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के श्रीकांत की फाड़ दी थी शर्ट

साल 1989 में भारत-पाकिस्तान के बीच कराची में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारी बवाल हुआ था. एक पाकिस्तानी फैन पठानी सूट पहने हुए तेजी से मैदान में घुस जाता और भारतीय टीम के कप्तान के श्रीकांत पर सीधा हमला कर देता है. उस फैन ने श्रीकांत के कपड़े (जर्सी) फाड़ दिए और उनके साथ धक्का-मुक्की की. इसके बाद मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया. इस घटना के चलते मैच को भी रोकना पड़ा था.

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ग्रेग चैपल को मारा था थप्पड़

साल 2007 में एक फैन ने भारतीय टीम के हेड कोच ग्रेग चैपल को थप्पड़ मार दिया था. यह घटना भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर हुई, जब ग्रेग चैपल टीम इंडिया के साथ थे. उसी दौरान उड़ीसा के खिलाड़ियों को टीम में शामिल न करने से नाराज एक स्थानीय कार्यकर्ता (फैन) ने सिक्योरिटी तोड़ते हुए ग्रेग चैपल पर हमला कर दिया और धक्का-मुक्की. उस फैन को गिरफ्तार भी किया गया था.

दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स. - Photo Gallery
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एंड्रयू साइमंड्स ने फैन को मारा धक्का

इस घटना में फैन ने नहीं, बल्कि खिलाड़ी ने ही फैन को धक्का मार दिया था. यह घटना साल 2008 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए मैच के दौरान हुई. एक खिलाड़ी मैच के दौरान बिना कपड़ों के मैदान में घुस गया. वह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के करीब पहुंच गया था. साइमंड्स ने खुद के बचाव में अपने कंधे से रग्बी स्टाइल में धक्का देकर उस फैन को नीचे गिरा दिया. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया.

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यूसुफ पठान ने फैन को जड़ा थप्पड़

इस घटना में भी फैन ने नहीं, बल्कि खिलाड़ी ने ही फैन को थप्पड़ मार दिया था. यह घटना साल 2014 में रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम में बड़ौदा बनाम जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान हुआ. एक युवा फैन लगातार भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान और अन्य खिलाड़ियों पर गलत टिप्पणियां कर रहा था. इससे नाराज होकर यूसुफ पठान स्टैंड्स के पास गए और उस फैन को थप्पड़ जड़ दिया. इसको लेकर उन पर बीसीसीआई ने अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की थी.

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जॉनी बेयरस्टो का मारा धक्का

यह घटना साल 2021 में ओवल में खेले गए भारत बनाम इंग्लैंड के मैच में हुई थी. मशहूर यूट्यूबर जार्वो 69 (डेनियल जार्विस) जबरदस्ती गेंद फेंकने के बहाने मैदान में घुस गया. वह सीधा दौड़ते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के पास गया और जोर से टक्कर मार दी. इस घटना में जार्वो को शारीरिक रूप से आक्रामक घुसपैठ के लिए दोषी ठहराया गया था.

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