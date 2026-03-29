Credit Card Rule Change: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम! यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी

Credit Card New Rules: क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं. यह प्रस्तावित बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 के तहत लागू किए जा रहे हैं. नए नियमों के तहत आपके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर निगरानी और भी ज्यादा सख्त होने वाली है. नए आयकर नियम PAN कार्ड को लिंक करने से लेकर बड़ी रकम के लेन-देन तक, हर चीज पर निगरानी को और सख्त बना देंगे.