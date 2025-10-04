गार्डनिंग लवर्स के लिए खास टिप्स, लगाएँ ऐसे पेड़ जो फल भरपूर देंगे - Photo Gallery
गार्डनिंग लवर्स के लिए खास टिप्स, लगाएँ ऐसे पेड़ जो फल भरपूर देंगे


घर के बगीचे में फलदार पेड़ लगाना न केवल स्वादिष्ट और ताजा फलों का आनंद देता है, बल्कि वातावरण को भी हरा-भरा और स्वस्थ बनाता है. यह कुछ आसान टिप्स और पेड़ों के विकल्प दिए गए हैं.

By: Komal Singh | Published: October 4, 2025 8:08:35 AM IST

1/10

आम का पेड़

आम को फलों का राजा कहा जाता है. इसे धूप वाली जगह लगाएँ और नियमित सिंचाई करें.कुछ सालों में आपको मीठे और रसदार आम घर बैठे मिलेंगे

2/10

अमरूद का पेड़

अमरूद आसानी से उगता है और ज्यादा देखभाल नहीं मांगता. यह विटामिन-सी से भरपूर फल देता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है.

3/10

नींबू का पौधा

नींबू छोटे बगीचे के लिए परफेक्ट विकल्प है. यह कम जगह में भी उग जाता है और पूरे साल हरे-भरे नींबू देता है, जिनका उपयोग खाने-पीने में होता है.

4/10

अनार का पेड़

अनार खूबसूरत और स्वास्थ्यवर्धक फल देता है. इसे अच्छी धूप और जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए. यह बगीचे की सुंदरता भी बढ़ाता है.

5/10

पपीता का पौधा

पपीता जल्दी फल देने वाला पौधा है. यह सालभर फल देता है और पाचन के लिए बेहद लाभकारी है.

6/10

संतरे का पेड़

संतरा विटामिन-सी से भरपूर फल है. इसे धूप वाली जगह लगाना बेहतर है. सही देखभाल और खाद देने पर यह रसदार और मीठे संतरे आसानी से देता है.

7/10

सीताफल का पेड

सीताफल ज्यादा धूप वाले इलाके में आसानी से उगता है. यह कम देखभाल में भी मीठे और स्वादिष्ट फल देता है. गर्मियों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

8/10

चीकू का पेड़

चीकू का पेड़ लंबे समय तक फल देता है. यह पौधा गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छा उगता है. इसके मीठे फल बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं.

9/10

जामुन का पेड़

जामुन एक औषधीय फल है. इसे गर्म और आर्द्र जलवायु पसंद है. इसके फल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं और स्वाद में खट्टे-मीठे लगते हैं.

10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

