  • पीरियड्स के दर्दनाक दर्द से चाहिए राहत? तो इस बार ट्राई करें माचा की जादुई चुस्की

पीरियड्स के दर्दनाक दर्द से चाहिए राहत? तो इस बार ट्राई करें माचा की जादुई चुस्की

जब भी पीरियड्स होते हैं, तो लड़की की बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत दर्द होता है। इसलिए लोग उस समय डार्क चॉकलेट खाते हैं या फिर कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माचा ड्रिंक पीरियड्स में मेडिकेशन की तरह भी काम करता है? लेकिन यह सब हर किसी को सूट नहीं करता है, इसलिए हमें कुछ भी सोच-समझकर खाना या पीना चाहिए। तो चलिए, जानते हैं माचा से बनी कुछ खास रेसिपीज़, जो आपके दर्द को कम करेंगी और साथ ही आराम भी देंगी।

By: Komal Kumari Last Updated: August 12, 2025 17:01:26 IST
1/7

पीरियड्स में माचा से सूजन को करे कम (Reduce inflammation with matcha during periods)

माचा में पॉलीफेनॉल मौजूद होता हैं, जो पीरियड्स के समय सूजन को घटाकर दर्द से राहत देता है और साथ ही शरीर में फुर्ती भी लाता हैं।

2/7

ऊर्जा बढ़ाता है(Boosts energy)

माचा में कैफीन की मात्रा कॉफी से कम होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है वो भी बिना थकाए।

3/7

मूड बेहतर बनाता है(Improves mood)

पीरियड्स के टाइम पर ज्यादातर लड़किया काफी कमजोर और चिरचिरा पन महसूस करती है उनके लिए माचा एक दम परफेक्ट हैं क्योंकि उसमें L-थेनिन नामक अमीनो एसिड होता हैं , जो तनाव और चिंता कम करके मूड को बेहतर बनाता है।

4/7

पाचन में मददगार (Helpful in digestion)

पीरियड्स के टाइम पर बॉडी में चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में गैस बन जाता हैं इसलिए भी हमें माचा पिन चाइए उसमे एंटीऑक्सिडेंट्स के गुण होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज की समस्या कम करते हैं।

5/7

शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन

माचा हमारे शरीर से इम्प्युरिटी को बाहर निकालने में मदद करता है और साथ ही हमारी बॉडी को हेल्थी भी बनाता है ।

6/7

हार्मोन संतुलन (Hormone balancing)

सही क्वांटिटी में माचा पीने से हार्मोन कंट्रोल में रहता हैं , और बॉडी में ज्यादा चेंजेस भी नहीं आते हैं।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

