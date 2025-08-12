पीरियड्स के दर्दनाक दर्द से चाहिए राहत? तो इस बार ट्राई करें माचा की जादुई चुस्की

जब भी पीरियड्स होते हैं, तो लड़की की बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत दर्द होता है। इसलिए लोग उस समय डार्क चॉकलेट खाते हैं या फिर कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि माचा ड्रिंक पीरियड्स में मेडिकेशन की तरह भी काम करता है? लेकिन यह सब हर किसी को सूट नहीं करता है, इसलिए हमें कुछ भी सोच-समझकर खाना या पीना चाहिए। तो चलिए, जानते हैं माचा से बनी कुछ खास रेसिपीज़, जो आपके दर्द को कम करेंगी और साथ ही आराम भी देंगी।