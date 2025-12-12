इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज!

हाइड्रोजन जहाज़ का ऐतिहासिक लॉन्च

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी के नमो घाट पर भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले पैसेंजर जहाज़ को हरी झंडी दिखाई, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा मील का पत्थर है.