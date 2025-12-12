  • Home>
  • Gallery»
  • इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज!

इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज!

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन-फ्यूल वाले पैसेंजर प्लेन को हरी झंडी दिखाई.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 12, 2025 2:38:37 PM IST

Follow us on
Google News
Hydrogen Ship - Photo Gallery
1/6

हाइड्रोजन जहाज़ का ऐतिहासिक लॉन्च

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी के नमो घाट पर भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले पैसेंजर जहाज़ को हरी झंडी दिखाई, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा मील का पत्थर है.

Hydrogen Ship - Photo Gallery
2/6

ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी

यह जहाज़ लो-टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (LT-PEM) फ्यूल सेल सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो हाइड्रोजन को बिजली में बदलता है और बायप्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ़ पानी छोड़ता है, जिससे ज़ीरो पॉल्यूशन होता है.

Hydrogen Ship - Photo Gallery
3/6

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा

इस लॉन्च से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की अंतर्देशीय जल परिवहन, विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) को आधुनिक बनाने और कार्बन मुक्त करने की योजना को मजबूती मिलेगी.

Hydrogen Ship - Photo Gallery
4/6

पैसेंजर कैपेसिटी और फीचर्स

24-मीटर लंबा यह कैटामारन एयर-कंडीशन्ड केबिन में 50 पैसेंजर ले जा सकता है, जिससे सड़क पर भीड़ कम होती है और आने-जाने वालों और टूरिस्ट को साफ-सुथरा सफर मिलता है.

Hydrogen Ship - Photo Gallery
5/6

हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम

हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अलावा, जहाज के सिस्टम में बैटरी और सोलर पावर भी इंटीग्रेट होती है, जिससे एक हाइड्रोजन रिफिल पर आठ घंटे तक काम किया जा सकता है.

Hydrogen Ship - Photo Gallery
6/6

पर्यावरण और टूरिज्म के फायदे

हाइड्रोजन वेसल बिना शोर और प्रदूषण के यात्रा का वादा करता है, वाराणसी में इको-टूरिज्म को सपोर्ट करता है, और लॉन्ग-टर्म समुद्री विजन के तहत 2070 तक भारत के नेट-जीरो एमिशन लक्ष्यों के साथ अलाइन है.

Tags:
Hydrogen ShipIndigenous Hydrogen VesselSustainable Transportvaranasi
इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज! - Photo Gallery
इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज! - Photo Gallery
इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज! - Photo Gallery
इको‑फ्रेंडली यात्रा की दिशा में बड़ा कदम, वाराणसी में भारत का पहला हाइड्रोजन जहाज! - Photo Gallery