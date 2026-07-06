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यहां रात होती है लेकिन अंधेरा नहीं! जानिए उन देशों के बारे में जहां महीनों तक नहीं डूबता सूरज

Midnight Sun: क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात तो होती है, लेकिन अंधेरा नहीं होता? दुनिया में कई ऐसे देश और क्षेत्र हैं जहां गर्मियों के दौरान सूरज कई दिनों या महीनों तक नहीं डूबता. इस अनोखी प्राकृतिक घटना को ‘मिडनाइट सन’ कहा जाता है. आइए फोटो गैलरी में जानते हैं उन खास जगहों के बारे में जहां रात में भी दिन जैसा उजाला रहता है.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 6, 2026 12:39:42 PM IST

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यहां रात होती है लेकिन अंधेरा नहीं! जानिए उन देशों के बारे में जहां महीनों तक नहीं डूबता सूरज - Photo Gallery
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क्यों नहीं डूबता सूरज?

पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है. इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं. गर्मियों में उत्तरी ध्रुव के पास स्थित क्षेत्रों में पृथ्वी का झुकाव ऐसा हो जाता है कि सूरज कई दिनों तक क्षितिज के नीचे नहीं जाता. यही वजह है कि वहां रात में भी उजाला बना रहता है.

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नॉर्वे – मिडनाइट सन की धरती

नॉर्वे को 'लैंड ऑफ द मिडनाइट सन' कहा जाता है. यहां के उत्तरी हिस्सों, खासकर ट्रोम्सो और स्वालबार्ड में मई से जुलाई के बीच सूरज कई हफ्तों तक नहीं डूबता. आधी रात को भी यहां दिन जैसा उजाला देखने को मिलता है.

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स्वीडन – दो महीने तक नहीं होता पूरा अंधेरा

स्वीडन के उत्तरी इलाकों में गर्मियों के दौरान करीब दो महीने तक रात पूरी तरह अंधेरी नहीं होती. आधी रात के समय भी आसमान में हल्की धूप दिखाई देती है. यह दृश्य दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है.

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फिनलैंड – 75 दिन तक सूरज रहता है आसमान में

फिनलैंड के उत्तरी भाग में गर्मियों के दौरान लगभग 70 से 75 दिनों तक सूरज नहीं डूबता. हालांकि सर्दियों में यहां इसके बिल्कुल उलट स्थिति होती है और लंबे समय तक अंधेरा रहता है, जिसे 'पोलर नाइट' कहा जाता है.

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आइसलैंड – आधी रात में भी उजाला

आइसलैंड पूरी तरह आर्कटिक सर्कल के अंदर नहीं आता, लेकिन जून के आसपास यहां रात बहुत छोटी हो जाती है. कई क्षेत्रों में आधी रात के समय भी उजाला बना रहता है, जिससे यह देश प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बन जाता है.

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कनाडा – कई हफ्तों तक नहीं डूबता सूरज

कनाडा के उत्तरी क्षेत्र, खासकर नुनावुत में गर्मियों के दौरान कई सप्ताह तक सूरज नहीं डूबता. यहां दिन बेहद लंबे होते हैं, जबकि सर्दियों में लंबे समय तक अंधेरा छाया रहता है.

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रूस – मरमांस्क में दिखता है अनोखा नजारा

रूस के आर्कटिक क्षेत्र, विशेषकर मरमांस्क में हर साल मई से जुलाई के बीच कई सप्ताह तक सूरज नहीं डूबता. यह इलाका 'मिडनाइट सन' देखने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्थानों में गिना जाता है.

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जब रात में भी रहता है उजाला, तो लोग कैसे सोते हैं?

जब रात में भी सूरज चमकता रहता है, तब वहां रहने वाले लोग अपने घरों में ब्लैकआउट पर्दों का इस्तेमाल करते हैं. ये पर्दे बाहर की रोशनी को अंदर आने से रोकते हैं. साथ ही लोग समय के अनुसार सोने-जागने की आदत बनाए रखते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित नहीं होती.

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