यहां रात होती है लेकिन अंधेरा नहीं! जानिए उन देशों के बारे में जहां महीनों तक नहीं डूबता सूरज

Midnight Sun: क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात तो होती है, लेकिन अंधेरा नहीं होता? दुनिया में कई ऐसे देश और क्षेत्र हैं जहां गर्मियों के दौरान सूरज कई दिनों या महीनों तक नहीं डूबता. इस अनोखी प्राकृतिक घटना को ‘मिडनाइट सन’ कहा जाता है. आइए फोटो गैलरी में जानते हैं उन खास जगहों के बारे में जहां रात में भी दिन जैसा उजाला रहता है.