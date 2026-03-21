Eid 2026: सऊदी अरब ही नहीं, ये देश भी भारत से पहले मनाते हैं ईद…!
Eid 2026: भारत में इस साल ईद आज यानी 21 मार्च को मनाई जा रही है. ईद की तारीख चांद पर निर्भर करती है और दुनियाभर की नजरें सऊदी अरब पर रहती हैं. सऊदी में चांद दिखने के बाद ईद का ऐलान होता है और आमतौर पर भारत में अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है.
सऊदी अरब में ईद का ऐलान
सऊदी अरब इस्लाम का धार्मिक केंद्र माना जाता है. यहां चांद दिखने के बाद ही ईद का आधिकारिक ऐलान किया जाता है. इस ऐलान का समय सटीक चांद देखने पर निर्भर करता है और इसे पूरे मुस्लिम दुनिया में मान्यता प्राप्त होती है.
भारत में ईद की घोषणा
भारत में ईद की तारीख चांद देखने वाली समितियां तय करती हैं. इनमें जामा मस्जिद, लखनऊ की मरकजी कमेटी और अन्य प्रमुख उलेमा शामिल होते हैं. सूर्यास्त के बाद चांद दिखने की पुष्टि के बाद ही ईद की तारीख घोषित होती है.
भारत से पहले किन देशों में ईद मनाई जाती है
सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन में ईद आमतौर पर भारत से एक दिन पहले मनाई जाती है. इसके अलावा कुछ बार तुर्की और मिस्र जैसे देश भी खाड़ी देशों के साथ ईद मनाते हैं.
पश्चिमी देशों में ईद जल्दी मनाने का कारण
खाड़ी देश पश्चिम में होने के कारण सूर्यास्त भारत से पहले होता है. चांद की उपस्थिति भी पहले दिखाई देती है, इसलिए इन देशों में ईद की घोषणा और जश्न भारत से पहले होता है. ये पूरी तरह भौगोलिक कारणों पर आधारित है.
दक्षिण एशियाई देशों में ईद का समय
भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद अक्सर खाड़ी देशों के एक दिन बाद मनाई जाती है. इसका कारण है कि इन देशों में चांद का दिखाई देना और उसकी पुष्टि थोड़ी देर बाद होती है.
खगोलीय गणनाएं और परंपरा का महत्व
आज खगोलीय गणनाओं से चांद का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है. लेकिन इस्लामी परंपरा में वास्तविक चांद देखना प्राथमिकता रखता है. ये परंपरा ईद को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व देती है.
तोप से ऐलान की ऐतिहासिक परंपरा
सऊदी अरब में ईद के ऐलान के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाता है. ये प्रथा लगभग 200 साल पुरानी है और इतिहासकार इसे मिस्र से आई मानते हैं. आज भी ये परंपरा कई खाड़ी देशों में जारी है.