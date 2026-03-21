Eid 2026: सऊदी अरब ही नहीं, ये देश भी भारत से पहले मनाते हैं ईद…!

Eid 2026: भारत में इस साल ईद आज यानी 21 मार्च को मनाई जा रही है. ईद की तारीख चांद पर निर्भर करती है और दुनियाभर की नजरें सऊदी अरब पर रहती हैं. सऊदी में चांद दिखने के बाद ईद का ऐलान होता है और आमतौर पर भारत में अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है.