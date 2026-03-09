Alcohol Ban: इन देशों में शराब पूरी तरह बैन, फिर टूरिस्ट कैसे पी सकते हैं जाम? जानिए नियम

मालदीव

मालदीव में लोकर लोगों के लिए शराब पर पूरी तरह से बैन लगाया है. ऐसा इसलिह क्योंकि, यह एक इस्लामिक देश है. लेकिन टूरिस्ट प्राइवेट आईलैंड रिजॉर्ट और लाइवबोर्ड नाम की लग्जरी सफारी बोट पर शराब पीने की इजाजत है. राजधानी माले या लोकल आईलैंड्स पर जहां शराब की इज्जात नहीं है. अगर टूरिस्ट यहां शराब लेकर जाते हैं, तो उसे एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है.